Cómo está viviendo el Mercado Central de València el actual contexto de inflación

Programación especial de COPE en el día de hoy analizando cómo y cuánto han aumentado los precios con especial atención a nuestra cesta de la compra. El micrófono azul se ha pasado por el Mercado Central de Valencia con el objetivo de recoger una realidad provocado por el actual contexto de inflación.

Aplicar un incremento en el precio final es inevitable para muchos puestos viendo cómo se han encarecido costes como los combustibles, que afecta al transporte, y por supuesto la electricidad: “Se ha visto incrementada, es inevitable sobre todo porque tenemos congeladores encendidos todo el día”, nos cuenta Noelia desde su puesto de pescadería. Ella intenta a toda costa no subir los precios intentando reducir su margen de beneficio, pero reconoce que la “gente viene mirando la economía”.

Aquí entra en escena uno de los factores diferenciadores de un lugar como es el Mercado Central. Los usuarios, a diferencia de una gran superficie, pueden adquirir cantidades más ajustadas a lo que van a consumir de inmediato. Es algo que ejemplifica Pedro, que lleva casi dos décadas trabajando en el mercado central: “A mí me llegan a pedir ya ni no medio melón, sino un cuarto. Lo bueno que tiene el mercado es que no hace falta que compres una bandeja entera”.

Una de las grandes preocupaciones que afortunadamente no ha sufrido en ningún momento el principal mercado de Valencia es la falta de algunos productos concretos. Pedro nos confirma que “desabastecimiento no está habiendo, entra de todo, aunque el precio se incremente”. Y nos pone un ejemplo: “Las cerezas que vienen de Estado Unidos las vendíamos el año pasado a 16€, este año a 21”.

Son los problemas que, en líneas generales, puede sufrir cualquier recinto de este tipo en nuestro país, pero además de todo ello se une un problema logístico. Las líneas de la EMT para llegar hasta ese punto se han visto notablemente reducidas. Pepa es la más veterana del Mercado Central de Valencia. Lleva 62 años vinculada al recinto: “Estamos mal, no solo yo sino todos”, recalca.