¿Cómo empezar a mejorar tu alimentación?

Desde pequeños aprendemos hábitos que llevan con nosotros toda la vida. Sin embargo, no nos planteamos, si le sientan bien a nuestro cuerpoo no. Lo hacemos en piloto automático. A esto hay que añadir que, muchas veces, vemos la comida como a nuestra enemiga.Contamos calorías, en vez de nutrientes. Y se convierte así, en el tándem perfecto para que no cambiemos de unas costumbres que demonizan nuestra alimentación.

Así que, lo primero que puedes hacer es dejar de fijarte en las calorías y centrarte en los nutrientes. Puedes visualizar cómo tu cuerpo te agradece lo que comes, porque de esa manera alimentas a las células de tu cuerpo. Todos tus huesos, músculos y órganos aplauden cuando les provisionas de nutrientes.

La gran pregunta es por dónde empiezas a cambiar hábitos. Puedes probar a introducir poco a poco estos cuatro cambios:

1. Probar algún alimento diferente en tus desayunos: come proteínas, grasas e hidratos de carbono, que es lo que nutre a tus células. Por ejemplo, una tostada de jamón o pavo y aguacate, junto a una pieza de fruta. Para ello, prioriza alimentos de calidad, como jamón ibérico, pechuga de pavo natural, aguacate ecológico o pan de grano entero que compres en una panadería de confianza. Cómo afrontes el desayuno, va a determinar todo tu día, el ánimo y la actitud con la que te enfrentes a tus retos diarios. Cuando más y mejores nutrientes, más enfocado te sentirás en el trabajo y mejor humor tendrás.

2. Cambia algo en tus cenas: al igual que en el desayuno, toma proteínas, grasas e hidratos de carbono. Puedes tomar un pescado o huevos, con verdura y un chorrito de aceite de oliva. La cena determinará tu descanso, cuanto mejor cenes, mejar se renovarán tus órganos por la noche, tu cuerpo reseteará y se preparará para el día siguiente. El descanso es fundamental y cuanto más nutritivo comas al final del día, mejor calidad tendrá tu sueño.

3. Saca los alimentos ultra procesados de tu despensa y compra alimentos sin procesar: cuantos menos botes, sobres, paquetes y envasados haya en tus armarios, mejor. Los nutrientes de calidad están en los alimentos frescos, como la fruta, verdura, pescado, carne, frutos secos...

4. Olvídate poco a poco del azúcar refinado y la bolleria industrial que te produce picos de insulina para compensar la subida rápida de glucosa en sangre y te hace estar más cansado y sin energía. Te quitará foco y concentración. Puedes sustituir el azúcar blanco por el que está naturalmente presente en los alimentos, como la fruta, dátiles, o boniato...