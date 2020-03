¿Cómo donar sangre en tiempos de cuarentena?

Estamos en el cuarto día de cuarentena y todavía queda una larga batalla que librar para vencer a lo que muchos expertos denominan como el enemigo “invisible”, por su condición de virus asintomático en muchos pacientes. La pandemia del coronavirus deja en España a día de hoy más de 11.000 infectados y las estimaciones de las autoridades prevén que nuestro país llegue a las cifras de Italia.

Con esta situación en la que toda la población se encuentra confinada en sus casas existen muchas alarmas y necesidades a fuera parte de las económicas e incluso de las que genera la propia enfermedad del COVID-19. Una de ellas, referida también a la salud, es la donación de sangre. En el contexto de la pandemia del coronavirus puede que se nos escape del imaginario colectivo la infinidad de escenarios posibles en los que miles de pacientes necesitan de una transfusión sanguínea para vivir, por ejemplo accidentes de tráfico, tratamientos de cáncer, embarazos, partos o cirugía general.

Por esto, la Asociación de donantes de sangre de la provincia de Valencia nos recuerda que las donaciones siguen siendo “absolutamente necesarias”, pero para ello, deben guardarse diferentes medidas de prevención adicionales para conseguir espacios seguros frente a la amenaza del virus. Son las siguientes: No acudir si tiene o ha tenido fiebre o afecciones respiratorias en los últimos 14 días, si está en cuarentena o si ha estado con una persona enferma de Covid19. Puntualizan que no hacen el test del coronavirus. No acudir a donar si ha viajado a un país de riesgo en el último mes como China, Italia, Corea, etc. Si tiene fiebre o problemas respiratorios en los 5 días siguientes a la donación AVISE al 900 300 555.

��️La donación de sangre es un proceso seguro y sigue siendo necesaria.

En @GVAdonasang implantamos �������������� ���� ������������������́�� ���������������������� frente al #COVID19, para obtener espacios más seguros.

Consúltalas aquí ⬇️ ¡Gracias por salvar vidas! pic.twitter.com/P6l1FVsLFp — GVA Dona Sang (@GVAdonasang) March 17, 2020

Además, nos recuerdan una serie de parámetros a tener en cuenta especialmente en estos momentos: “Vaya a donar si está sano, tiene entre 18 y 65 años y pesa más de 50 Kg, acuérdese de llevar su DNI u otro documento de identificación con fotografía y un bolígrafo personal”; “Todo el material utilizado es totalmente estéril y desechable, sin que sea posible ninguna transmisión por su causa”; “mantenga, en las colas, la distancia de seguridad”; “no olvide, al llegar, lavar las manos con el gel hidro- alcohólico disponible”; “El personal sanitario tiene instrucciones de extremar las medidas de higiene ya existentes”; “La donación de sangre es un acto seguro y responsable que necesita la colaboración de todos”.