Cómo disfrutar de una Semana Santa segura en el monte

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha lanzado una serie de recomendaciones para disfrutar de unas montañas seguras durante la Semana Santa.

En estos periodos vacacionales son frecuentes las salidas a la montaña y, ante la previsión de una mayor afluencia de gente en estos entornos naturales, el Consorcio ha lanzado una campaña que incluye un video divulgativo y una serie de consejos para llevar a cabo actividades lúdicas y deportivas.

En 2022 el Consorcio recibió 334 avisos de rescates en el ámbito rural, muchos de ellos en zonas de montaña, lo que supone un aumento del 37% respecto a los 243 avisos recibidos en 2021.

