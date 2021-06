Cómo disfrutar de las playas en Valencia: con mascarilla y distancia de seguridad

El uso de la mascarilla en la playa sigue siendo obligatorio en la Comunitat Valenciana. Pese a que se ha reabierto el debate de cuando poder prescindir de este complemento, lo cierto es que todavía no hay una fecha fijada.

Para el Gobierno valenciano la medida podría aplicarse ya mismo, pero la medida ha de ser acordada en el Consejo Interterritorial. Algunas comunidades defienden que la mascarilla deje de ser obligatoria no solo en playas o montes sino también en la calle. Aquí la Generalitat se muestra más cauto y defienden una desescalada también en la eliminación del uso de la mascarilla al aire libre.

