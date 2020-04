¿Cómo despedir a nuestros seres queridos en la distancia?

La pandemia del coronavirus ha paralizado los entierros. La cifra oficial de fallecidos en el mundo se acerca peligrosamente a los 100.000, sin embargo nadie pondría la mano en el fuego para asegurar que ésta es la cifra real. En España, donde ya hemos superado los 15.000 fallecidos, los recientes errores de conteo ponen de manifiesto, además de la falta de coordinación en la recogida de los datos, que la cifra superaría con creces los números que el Gobierno da a conocer cada día sobre las 11 de la mañana. El diario El Mundo publicó esta semana que la cifra real estaría entre 27.000 y 41.000 fallecidos, teniendo en cuenta el incontable número de servicios que los bomberos han realizado en viviendas donde personas habían muerto solas y el desajuste entre licencias de enterramiento y muertes registradas dadas a conocer por Justicia en Castilla-La Mancha.

En definitiva, hablamos de miles de personas que están muriendo solas, y que en muchos casos no pueden ni siquiera ser enterradas. En la Comunidad Valenciana no se están viendo las imágenes de morgues improvisadas como está sucediendo en Madrid, pero las familias valencianas que han perdido a un ser querido están viendo cómo se les prohíbe la entrada a los cementerios. Y es que según la orden del Ministerio de Sanidad, solo 3 familiares y un sacerdote pueden asistir al sepelio, lo que en muchos casos se traduce en que hijos del fallecido no pueden estar presentes.

En este contexto de dolor, distanciamiento y frialdad derivado del Estado de Alarma, los expertos consideran fundamental afrontar la situación con la mentalidad de que se tendrá la oportunidad de decir adiós y que ahora, sin tener otro remedio que aguardar en casa, es momento de preparar la despedida. Es la iniciativa que pone en marcha la experta en coaching Teresa García. De forma online, ofrece a todos los que hayan perdido a algún familiar y que por circunstancias obvias no se han podido despedir, asesoramiento para ir preparando la despedida que podrá hacerse más adelante.

"Es necesario hacer un cierre de despedida para poder tener un sano duelo"

Se trata de una nueva forma de despedida. “Abogamos por el agradecimiento por los momentos compartidos con nuestros seres queridos”, señala García. Ante la imposibilidad de un funeral al uso, la experta señala que es de vital importancia que aprovechemos este tiempo de confinamiento que nos ha sido impuesto para reflexionar y preparar la despedida. La experta nos invita a que pensemos en "cómo le gustaría que le despidieran" o de "organizar lo que sabían que le gustaría que le hicieran" hacer un álbum con sus fotografías favoritas, preparar la comida que más le gustara, poner su música o preparar un expositor con sus libros, discos, y objetos que más le definen. Ceremonias, desde el confinamiento, para dar el último adiós de un modo diferente.