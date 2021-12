¿Cómo comer saludable fuera de casa estas fiestas?

Si estas fiestas vas a salir a comer fuera de casa, te doy las claves para que lo disfrutes de forma saludable:

1. Recuerda que el objetivo fundamental es que puedas seguir disfrutando de la tarde, si es horario de comida, o que puedas dormir bien, si es de cena.

2. Antes de pedir nada, hazte la siguiente pregunta: ¿cuánto hambre tengo?. Será fundamental para que pidas de forma consciente.

3. Evita las estrategias de venta del camarero. Te hará sugerencias, que muchas veces no serán las más nutritivas para tí.

4. Si pides tapas: elige las que lleven verduras, huevo, pescado o carne.

5. En cuanto a los primeros platos: opta por cremas, ensaladas, verduras a la plancha o parrilla.

6. Para los segundos platos: elige a la plancha, al horno o al vapor. La forma de cocinar importa. Pide, en este caso, preferentemente proteínas, como carne, pescado o huevos.

7. Evita fritos, porque la calidad del aceite en los restaurantes no suele ser la mejor. Opta también por no consumir salsas, porque en ellas van escondidos ingredientes menos saludables, como mayonesa, aceite de mala calidad o azúcar. Siempre puedes pedir que te lo cocinen de otra forma y que no te lleven la salsa a la mesa.

8. Para beber, elige, preferentemente: agua, agua con gas, infusiones o vino. Si optas por este último, toma un sorbo de vino y uno de agua cada vez que bebas para evitar la deshidratación que provoca el alcohol.

9. Para el postre: fruta, infusiones, yogurt o dulce para compartir entre varios.

10. Reposa el tenedor entre bocados para masticar despacio

11. Pregúntate antes de seguir comiendo si sigues teniendo hambre o estás lleno para parar a tiempo y no sentirte luego hinchado.

¡Y recuerda que lo más importante es disfrutar de los tuyos y de su compañía!