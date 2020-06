Comienzan las rebajas de la 'reactivación' sin aglomeraciones

El Corte Inglés ha adelantado a este jueves el inicio de la campaña de rebajas, que durará desde hoy hasta el 31 de agosto, con una propuesta comercial "muy interesante y novedosa" con descuentos de hasta un 50% en más de 20.000 firmas, según ha informado la compañía en un comunicado.

En concreto, el gigante de la distribución española adelanta la campaña de descuentos para que los clientes puedan realizar sus compras de forma sosegada, sin aglomeraciones y con un mayor espacio disponible en tienda, además para que puedan anticipar sus compras y equiparse para este verano. En la oferta comercial de esta campaña destacan artículos de moda, hogar, ocio y accesorios, incluyendo artículos para todos los presupuestos.

La compañía ofrece sus servicios habituales durante el periodo de rebajas: personal especializado en todas las áreas de venta, facilidades de pago, 'personal shopper' o carta de compras, entre otros, además de sus servicios para la compra 'online' como el 'Click&Express', el 'Click&Collect' o el 'Click&Car'.

El lema de este año 'Nuevos tiempos. Nuevas rebajas' refleja la actual situación, ya que son las primeras rebajas tras el periodo de confinamiento, que vienen marcadas por una nueva distancia social, y en la búsqueda de espacios amplios y seguros.

De esta forma, todos los centros del grupo se han adaptado a esta situación para lo que se han establecido nuevos criterios de implantación de muebles y artículos con el objetivo de crear un entorno con espacios más amplios para el cliente, que favorezca el tránsito de los mismos y evite posibles aglomeraciones. El interior de los centros comerciales se encuentra señalizado siguiendo un protocolo de prevención y seguridad.

Luz ultravioleta para total seguridad

Si una prenda no es de tu talla o simplemente no te decides por comprarla, el protocolo de seguridad de El Corte Inglés envía esa prenda directamente a la sala de higienización. Allí las prendas son sometidas a un proceso con rayos ultravioletas de clase C durante 15 minutos para eliminar cualquier resto del virus que pudiera haber en la ropa.