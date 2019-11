Comienzan las obras para mejorar el entorno de Nou Mestalla

La vicealcaldesa y concejala de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez, ha informado que este lunes darán comienzo las obras de acondicionamiento urbano de la zona del Nuevo Mestalla, en el barrio de Benicalap, cuya finalidad será ofrecer una mayor seguridad y accesibilidad a los peatones, así como reducir la contaminación acústica que afecta a los vecinos de la zona.

El proyecto, cuyo presupuesto será de 259.712,65 euros, ofrecerá 300 metros lineales de nuevo recorrido peatonal que implicará 415m2 ganados para el peatón así como 31 nuevos pasos de peatones adaptados y 459,60 Tn de aglomerado fonoabsorbente. Las obras, que se ejecutarán en el plazo de 4 meses, se dividen en cuatro grandes actuaciones que dotarán de mayor calidad urbanística al barrio de Benicalap y más concretamente a la zona del Nuevo Mestalla.

La primera y principal actuación tendrá lugar en la calle Tuéjar y consiste en la peatonalización de la misma, así como la adecuación de las zonas adyacentes, mediante el proyecto CALLEJUGANDO. Éste pretende dotar a la ciudad de espacios inspiradores, atractivos y transversales. Para ello se ha procedido a la ampliación de las aceras de los números impares en la Calle José Grollo, desde el número 63 hasta la entrada del colegio de Nuestra Señora del Carmen y San Vicente del Paul, y se prevé la ampliación de la acera de los número pares de tal manera que se abarque todo el ancho de la calle Juan de la Encina.

Estas ampliaciones asegurarán un recorrido peatonal de 300 ml desde la Plaza Nueva de la Iglesia hasta la Plaza Vicente Andrés Estellés, pasando por C/ Juan de la Encina, C/ José Grollo, C/Tuéjar, Av. Burjassot y C/Florista. Esta macro actuación implicará también una intervención horizontal que usará el pavimento como un lienzo. Mediante un juego de colores y texturas se ortorgará a la calle un aspecto de parque. Para ello se establecerán seis bandas funcionales usando la zonificación natural de los números de la calle Tuéjar. Cada banda está diseñada para albergar un color, una textura y una acción de juego distinta (Correr, saltar, sortear...), creando así un espacio visualmente atractivo a la vez que seguro para los niños que asistan a los colegios de las zonas adyacentes. “Es muy importante la recuperación del espacio público para la ciudadanía, potenciando usos que fomenten las relaciones vecinales, la salud, la calidad de vida, etc, teniendo en cuenta especialmente a la infancia y las personas mayores” ha comentado Gómez.

La segunda actuación corresponde a la mejora de la accesibilidad en el entorno de los números 10 y 12 de la Calle Salvador Tuset, así como en el cruce de dicha calle con la Calle Bechí. Para esta acción se procederá a la reconstrucción y ampliación del tramo de acera perteneciente a estos números, manteniendo la alienación de la linea del bordillo de toda la calle.

La tercera actuación consistirá en la repavimientación de la Calle Nicasio Benlloch entre las Calles Benicadell y Serra Martes con aglomerado fonoabsorbente, el cual permite la reducción del ruido de una manera considerable. Finalmente, la cuarta y última actuación consistirá en la mejora de accesibilidad de un total de 31 pasos de peatones del barrio de Benicalap.

Es a través de estas cuatro intervenciones cómo se logrará una notable mejora en la accesibilidad del entorno del nuevo campo de fútbol, un aumento de la seguridad en torno a las zonas escolares, la significativa reducción de la contaminación acústica y un nuevo y atractivo recorrido peatonal que supondrá la emergencia de un elemento diferenciador e inspirador dentro del barrio de Benicalap” ha concluido Gómez.