Comienzan las obras del eje ciclable de las grandes vías Fernando el Católico y Ramón y Cajal

Hoy martes 1 de septiembre se inician los trabajos de ejecución del nuevo eje ciclable por las Grandes Vías Fernando el Católico y Ramón y Cajal, con un plazo previsto de unos tres meses. Se trata del primer eje ciclable de la ciudad que discurrirá habilitando carriles EMT-Taxi con sobreancho para posibilitar la circulación ciclista por los mismos de manera unidireccional en sentido del tráfico.

La empresa Señalizaciones y Obras Fernández SL es la encargada de ejecutar este itinerario —emanado de los presupuestos participativos Decidim VLC 2018— que se extenderá a lo largo de 1.700 metros de longitud desde la plaza de Espanya hasta Nuevo Centro, y cuya obra supone en más de un 90% redistribuir la planta viaria mediante la señalización horizontal en calzada, en la que se suprimirán las actuales líneas divisorias de carriles, para posteriormente establecer el nuevo reparto. El nuevo diseño de la planta viaria, aportará un espacio extra unidireccional por sentido para el uso de bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP) junto a la acera, lo que significará un importante incremento del ancho del carril EMT-Taxi para que el transporte público mantenga su espacio, mientras se mantienen dos carriles para el resto de la circulación junto al bulevar ajardinado. En sentido antiguo cauce del Turia, el eje ciclable conectará con el carril bici de San Vicente entre la plaza de Espanya y Sant Agustí; mientras que en sentido hacia el centro de la ciudad, conectará desde Pío XII y hasta el de la calle Cuenca.

“Este eje ciclable compartido con EMT y taxis supone una importante novedad en la ciudad respecto al uso de la bici, pero es una fórmula que ya se ha demostrado muy útil y factible en muchas ciudades de Europa, como París, en espacios en los que un carril segregado no cabe” ha apuntado el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi. No obstante, ha añadido, “durante las próximas semanas y todo el tiempo que haga falta, desde la Agencia de la Bici de València se informará de cómo tanto las personas que circulen en bicicleta o vehículos de movilidad personas, como las profesionales del transporte público, deben hacerlo cuando su trayecto discurra por este eje”.

Las obras se inician desde plaza de Espanya sentido Nuevo Centro, y una vez lleguen a Petxina, se ejecutará el sentido de entrada. Se ha coordinado con la empresa constructora que los trabajos se inicien entre las 09:00 y las 09:30h para que su ocupación no afecte a la hora punta de tráfico de la mañana, concluyendo hacia las 17:00-18:00h. Desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de València se prevé una sensible afección a la circulación, pues durante el microfresado y pintado de negro de las líneas a eliminar se ocuparán dos carriles, quedando uno para la circulación, por lo que se recomienda a quien tenga previsto circular por la zona de obras tomar itinerarios alternativos si su destino no está en el entorno. Toda la información sobre las afecciones puntuales estará disponible puntualmente en las redes sociales oficiales del Centro de Gestión de Tráfico.