Comienza el nuevo juicio al ex conseller Blasco y a otros 23 acusados por desvío de fondos de cooperación

Se trata del segundo juicio por el desvío de 4 millones de euros en fondos públicos que deberían haberse destinado a proyectos de desarrollo en 11 países empobrecidos, especialmente a Haití tras el terremoto. Los principales acusados, que se enfrentan a penas de hasta 16 años de cárcel en el caso de Blasco, intentan un pacto de última hora con la fiscalía.

Blasco fue condenado en 2014 junto a otros ex altos cargos del Consell y demás integrantes de la trama corrupta a seis años y medio por delitos de malversación y falsedad documental en la primera pieza, ingresó en prisión en junio de 2015 y obtuvo el tercer grado penitenciario el pasado mes de enero.

Hoy se abrirá el juicio con una sesión dedicada íntegramente a cuestiones previas, mientras que las declaraciones de los acusados se iniciarán al día siguiente, martes. Está previsto que los 24 acusados presten declaración los días 16, 17 y 18 de abril, y 6 y 13 de mayo; los testigos lo harán entre el 10 de mayo y el 28 de junio, los peritos entre el 8 y el 12 de julio y las partes presentarán sus conclusiones finales los días 15, 16, 18 y 19 de julio.

La Fiscalía solicita 16 años de cárcel para Blasco y 21 años y 6 meses para el empresario Augusto César Tauroni, una petición muy similar a la solicitada por la acusación popular, que ejerce la Coordinadora Valenciana de ONGD (22 años para Tauroni), mientras que la Abogacía de la Generalitat, que ejerce la acusación particular, solicita para Blasco una condena de 17 años y 6 meses de cárcel. También se sentarán en el banquillo de los acusados el ex director general de la Conselleria de Cooperación Josep María Felip y el ex jefe de área Marc Llinares, entre otros altos cargos.

Sobre la mayor parte de los procesados pesan las acusaciones de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental. En esta causa se procesa también a varios trabajadores de las empresas de Tauroni, y a personas vinculadas a las mercantiles que supuestamente emitieron facturas falsas y amañaron los sistemas de evaluación y puntuación de los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.

Además de las penas de prisión, el fiscal pide el decomiso de dos apartamentos y un yate de los que Augusto Tauroni compró en Miami (Estados Unidos). También,por responsabilidad civil se pide a los procesados 8 millones de euros de los que 5 millones serían por el daño patrimonial de la causa y el resto por "daño moral".