Colectivos sociales salen a la calle para decir no a la ampliación del puerto de València

La Comissió Ciutat-Port ha reunido este viernes en las calles de València a representantes de más de 170 colectivos sociales y asociaciones para decir "no" a la ampliación del puerto, un proyecto que ven "fatídico" y "lesivo" para el medio ambiente y frente al que exigen un modelo urbano "más sostenible".



La manifestación ha partido del paseo de la Alameda, encabezada por una pancarta con el lema "Pensem local, actuem global. No a l'ampliació del port' ('Pensemos local, actuemos global. No a la ampliación del puerto) y acabará en la plaza del Ayuntamiento tras recorrer el puente de Exposición, la Porta de la Mar y las calles Colón, Xàtiva y Marqués de Sotelo.



Al inicio de la marcha, el miembro de la Comisssió Antonio Montiel ha señalado que la protesta tiene "mucho que ver" con la defensa del territorio y con la salud; ha aseverado que es "mentira" que el puerto haya agotado su vida útil y ha alertado de que esta ampliación servirá para que una naviera privada "haga su agosto" y los valencianos gasten 4.000 millones en las infraestructuras a las que obligará.



Otro miembro de la Comissió, Javier Canales, ha indicado que esperan superar los 10.000 participantes de la manifestación que celebraron hace 600 días contra una decisión que según ha explicado conlleva problemas medioambientales, pues pone en riesgo las playas del sur de la ciudad y la Albufera, y problemas a la economía local.



En la manifestación se ha podido ver un gran dragón chino amarillo con las siglas de la naviera MSC y figuras de flamencos de la Albufera con las palabras "extinción" o "rebelión", y han acompañado a la protesta música de dolçaina y tabalet, de charangas y los castillos de la Jove Muixeranga de València.



Entre los participantes en la protesta hay representantes de partidos políticos, como Compromís, Sumar o Esquerra Unida, entre ellos el alcalde de Valéncia en funciones y coportavoz de Compromís, Joan Ribó, quien ha indicado que ha habido tres años para hacer una nueva declaración de impacto ambiental de una ampliación en la que están "en juego" las playas, la Albufera y el modelo de movilidad.



Organizaciones ecologistas, como Per L'Horta, Agró o Ecologistes en Acció, y sindicatos, como Intersindical y CGT, participan también en la marcha, en la que se ven carteles con frases como "Ramonet, si vas a l'hort no respires", "Més horta, menys fums" o "Emergència climàtica ara".



En octubre de 2021 ya hubo una manifestación contra este proyecto que reunió a más de diez mil personas según los convocantes, que reivindican la lucha ciudadana que en el pasado consiguió parar la urbanización de El Saler, la construcción de una autovía en el antiguo cauce del Turia o frenar la destrucción del barrio del Cabañal.



Cuando la protesta llegue a la plaza del Ayuntamiento se leerá un manifiesto, en el que alertarán de las consecuencias de esta ampliación portuaria, que según esta comisión que lleva cinco años de lucha destruirá las playas del sur, amenazará a La Albufera, destruirá puestos de trabajo y obligará a construir un nuevo acceso al puerto por el tráfico de camiones.



Los convocantes aseguran que con este ampliación del puerto, en pleno momento de emergencia climática, no se podrá desarrollar el modelo de ciudad sostenible que se necesita para hacer frente al cambio climático, pues entre otras consecuencias el proyecto supondría un aumento de las emisiones contaminantes.