5 claves para una vuelta al cole psicológicamente segura

Más de seis meses después los niños vuelven a las aulas pero lo hacen después de estar medio año rodeados de familiares, sin ir a la escuela y sin ver a sus compañeros, además el retorno se va a realizar bajo un marco diferente; los colegios no van a ser como eran y las medidas de seguridad van a hacer que los más pequeños se encuentren en una situación a la que no están acostumbrados. ¿Cómo puede afectarles esta "extraña" vuelta al cole? ¿Podemos ayudarles a llevarlo mejor?

1. SER CONSCIENTES DE LA IMPORTANCIA DE LAS EMOCIONES

Según la psiquiatra infantil Mila Fuentes el aspecto emocional es fundamental y tenemos que tenerlo muy en cuenta tanto padres como profesores. "El trabajo vendrá después pero que los niños estén cómodos en esta llamada nueva normalidad es fundamental."

2. NO INCULCARLES MIEDO

Los niños no tienen miedo, ni hay que inculcarles miedo.Lo que sí deben tener es "información adaptada a su edad y a su nivel de comprensión para que se conciencien y lleven a cabo las medidas necesarias" para hacer su día a día más seguro.

Que descubran que el otro no es el enemigo que le va a contagiar es necesario

3. REFUERZO POSITIVO

Es muy importante también recordarles que "la vuelta al cole va a tener muchas cosas positivas. Van a volver a estar con sus compañeros, van a aprender, a hacer las cosas que hacían antes y les gustaban y van a pasarlo bien".

4. EQUILIBRIO ENTRE LAS MEDIDAS SANITARIAS Y LAS NECESIDADES EMOCIONALES

Según la psiquiatra valenciana para los más pequeños "una necesidad básica es la socialización y llevan seis meses sin tener una socialización adecuada para sus necesidades, con lo cual la vuelta al cole es muy necesaria. Con las medidas adecuadas pero que vuelvan a jugar, que hagan cosas de grupo y que descubran que el otro no es el enemigo que le va a contagiar es necesario."

Audio Ainhoa Clavel

5. LA IMPORTANCIA DE LA VUELTA A LA RUTINA

Como sociedad hemos cumplido con lo que nos han pedido para frenar lo máximo posible la pandemia "pero ha llegado el momento de ser conscientes de la importancia de que los niños vuelvan a hacer lo que nosotros hacíamos cuando éramos pequeños; enfadarse con los amigos, hacer las paces, en definitiva socializar."

EL PROBLEMA DE LA ADOLESCENCIA

Para la experta infantil los adolescentes son un grupo que acarrea más riesgo ya que "la adolescencia es una época de rebeldía, de ir en contra de las normas." Un niño pequeño hará caso si ve a su entorno y a sus profesores con la mascarilla pero a los adolescentes hay que inculcarles que no llevar la mascarilla no es un símbolo de rebeldía si no un riesgo para su propia salud," cluye Mila Fuentes.