Clamor de los médicos contra la Generalitat por excluir de la vacunación a los de la sanidad privada

El Colegio de Médicos de Valencia (ICOMV) ha reclamado que no se hagan distinciones entre los médicos de la sanidad pública y de la privada en la administración de la vacuna contra la covid, y que se proceda de manera inmediata a vacunar a estos últimos.

Ha ido más lejos aún el Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA), que ha solicitado ya ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo “medidas cautelarísimas” para que se proceda de forma inmediata a la vacunación de todos los médicos de la provincia que ejercen en el sector privado y otros ámbitos, de igual forma y en las mismas condiciones que sus compañeros de la sanidad pública “sin dilación, discriminación o demora alguna".

Y es que como reflejan ambos Colegios de Médicos, la Conselleria de Sanidad les aseguró en Navidad que se iba a vacunar a los médicos sin diferenciar si ejercían en la sanidad pública o privada, pero han pasado varias semanas y siguen sin recibir la vacuna, pese a que "trabajar en la sanidad privada no significa trabajar sin exposición al virus".

La probabilidad de riesgo y la exposición al contacto "son las únicas medidas que se deben valorar para priorizar en la vacunación", sostiene eI Colegio Oficial de Médicos de Valencia que insta a Sanidad a que solucione de manera urgente los problemas que se están produciendo en la administración de la vacuna de la COVID-19.

En estas últimas semanas se han dado muchos contagios entre sanitarios, producidos en el ejercicio diario de la medicina, ya que las consultas "atienden a todos los pacientes, sin saber si son COVID positivo o no".

El Colegio de Médicos de Valencia reivindica que se trata de la protección de los médicos, que en su día a día trabajan expuestos al virus, y aunque la sanidad pública es la que está recibiendo la mayoría de pacientes COVID, "en los hospitales privados también se están derivando enfermos por la pandemia".

Según indican, en la primera fase de vacunación "sí se ha realizado una distinción entre personal sanitario público y privado, y no entre personal de primera línea y otros, y esto no puede ser así", porque el sector privado "no es menos" y "se ha ofrecido desde el comienzo de la pandemia a la Conselleria para ayudar en todo".

Todos los médicos, cada uno desde su especialidad, "han estado trabajando sin descanso durante la pandemia", señala el ICOMV, que pide que "esto se solucione ya" y lamenta que no haya "ninguna planificación ni fecha para hacerlo".

El Colegio de Médicos alerta de que, si no se vacuna a los médicos de la sanidad privada "en las mismas condiciones y tiempos que el resto de médicos", se le exigirán responsabilidades a la Conselleria de Sanidad por "desproteger a los médicos en el ejercicio de su profesión".

En el caso del Colegio de Médicos de Alicante, asegura que lleva el asunto ya ante la justicia tras comprobar la inacción de la Administración y al considerar, desde la asesoría técnica jurídica del Colegio, que existe una actuación discriminatoria en la implementación de la campaña de vacunación al personal sanitario hacia los profesionales que no ejercen su actividad en la sanidad pública.