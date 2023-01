La Ciutat de les Arts i les Ciències logra récord de público en 2022 con más de 4 millones de visitantes

La Ciutat de les Arts i les Ciències ha logrado en 2022 su récord al superar los cuatro millones de visitantes, cifra que incluye la venta de entradas y el público asistente a actividades organizadas al aire libre y participante en eventos y festivales.

El Oceanogràfic ha superado los 1,6 millones de visitantes en 2022, igualando así a los de 2019, año en el que se registró el primer récord de visitas de la historia del acuario; mientras que el Museu de les Ciències ha logrado una venta de 821.718 entradas y el Hemisfèric ha vendido 360.395 entradas. En total, 2.783.342 entradas vendidas entre los tres recintos.

A lo largo de todo el ejercicio 2022, el Oceanogràfic ha anotado picos de hasta 13.124 visitantes durante el mes de agosto y cifras de más de 7.000 personas en un solo día en los pasados días navideños, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

A estas entradas vendidas se suman además los y las visitantes a CaixaForum desde su apertura en verano (más de 670.000); el Palau de les Arts que ha atraído a 144.890 espectadores en un total de 264 representaciones en 2022, así como la afluencia a las actividades exteriores como los conciertos de Berklee, Nit Berklee, Berklee on the Big Screen, Teatro de la Ciencia (Music beyond entertaiment) con 12.712 asistentes y el ciclo 'Les Bandes a la Ciutat' (1.135 asistentes) y la Exposició del Ninot (con 63.839 visitantes).

Además, casi 250.000 personas han asistido en 2022 a un total de 99 eventos celebrados en el recinto. Y se han atendido un total de 14 rodajes y reportajes, siendo el sector del automóvil y de la moda los más destacados. Respecto a la discoteca Mya, se han realizado 31 eventos con 6.391 personas participantes. El público del establecimiento supera las 172.000 personas en el año que acaba de concluir.

DOBLE CELEBRACIÓN

Con estas cifras, la Ciutat de les Arts i les Ciències comienza 2023 con doble celebración, ya que se cumplen el 25º aniversario de la apertura del cine Hemisfèric y el 20º aniversario del Oceanogràfic.

Entre las novedades, destacarán las nuevas películas del Hemisfèric, la remodelación de la tercera planta del Museu dedicada al desarrollo sostenible y la campaña de 'Tortugas 2023' del Oceanogràfic.

La apuesta de la Generalitat para que CaixaForum sume un nuevo y potente atractivo a la Ciutat de les Arts i les Ciències desde este verano ha supuesto el incremento de público y se han registrado con más de 670.000 visitantes, lo que contribuye a la consolidación del recinto como uno de los polos más atractivos a nivel turístico, así como económico y un referente a escala nacional e internacional.

OFERTA 2022

Entre la oferta destacada de 2022 en el Museu de les Ciències, destacan la exposición interactiva 'Viral', los talleres de 'La Ciencia a Escena' y el Teatro de la Ciencia, el programa de conciertos al aire libre con 'Les Bandes a la Ciutat', además de la muestra de libre acceso 'Igor Mitoraj' en los exteriores, y el estreno de la película 'Flying Monsters' en el Hemisfèric.

También en el Oceanogràfic, junto con su amplia oferta expositiva y de conocimiento de centenares de especies animales, el público disfrutó de la nueva película 'Tentáculos' en cuatro dimensiones, nuevas experiencias y actividades nocturnas.

Por su parte, la programación de CaixaForum ha transportado a las personas visitantes desde las primeras civilizaciones hasta las creaciones artísticas más actuales, además de actividades de divulgación cultural.