Ciudadanos presenta su diseño de calle Colón con aceras más anchas y un solo carril para vehículos

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha presentado ante comerciantes y vecinos de Pla del Remei un primer diseño gráfico con su propuesta para la remodelación de la calle Colón. Una propuesta que luego debería ser debatida y consensuada con todos ellos y que, por tanto, está abierta a modificaciones y adaptaciones. Como medida estrella, el diseño propone la ampliación de las aceras para disfrute de los peatones y, al mismo tiempo, generar un modelo global en el que la futura calle Colón guarde armonía y coherencia con respecto a las calles de todo su entorno, cuyas aceras también están siendo ampliadas en estos años.



Según Giner “el centro de Valencia tiene que ser amable, pero ese no es un proyecto que se pueda acometer a parches. Si nuestro objetivo es aumentar el espacio para los peatones en Colón, las calles del entorno también deben cumplir con el mismo estándar de comodidad, calidad e imagen”, ha indicado en este sentido.



“El proyecto tiene que ser armonioso y garantizar la conexión a pie con otros entornos emblemáticos de la ciudad que ya han sido transformados o bien se van a transformar”. En este sentido, ha considerado la Plaza del Ayuntamiento como uno de los principales enclaves que deberían tener garantizado el paseo desde la calle Colón, “aunque no solo el único”.



“También la Plaza de la Reina o la calle de la Paz tendrían que guardar un sentido y coherencia urbanística con el nuevo proyecto que se está impulsando en el centro de la ciudad. No puede ser que se genere un centro de islas en el que unos sitios sean totalmente amables para el paseo a pie y en otros se creen embudos porque no hay suficiente espacio en las aceras. Lo que necesita esta ciudad es ser abordada de manera global y con cohesión”, ha indicado.



Por su parte, en lo que respecta a la calle Colón, ha incidido en la necesidad de crear un gran paseo comercial que ponga el foco del protagonismo sobre el peatón. “Lo importante es que la gente se sienta cómoda paseando por la calle Colón, y que el consumidor pueda disfrutar de una experiencia agradable de compra y ocio. Con este diseño no solo estamos pensando en el vecino, el viandante o el comprador, sino también en los propios negocios que se ubican en la principal vía comercial de nuestra ciudad. Con este enfoque sobe el peatón, también hablamos de dinamización de la economía. Eso es algo que no podemos olvidar”, ha indicado en este sentido Giner.



Además, Giner ha recordado que la propuesta de Ciudadanos para la mejora de la calle Colón incluye una ampliación de las aceras de 6 a 9 metros, y también del carril bici, que debería ser trasladado al centro de la calle para aumentar la seguridad de los usuarios y acabar con los puntos negros y giros peligrosos. Por su parte, por la calzada circularía el transporte público con buenas frecuencias. “Además, y como no podía ser de otra manera, los vecinos y trabajadores de la zona, así como las personas con acceso a un aparcamiento, también podrán circular en vehículo”, ha manifestado.









Así con todo, el portavoz naranja ha incidido en que todo esto “tiene que estar dentro de una estrategia de ciudad. Si reducimos el tráfico rodado en la calle Colón, lo primero que tenemos que garantizar es un acceso alternativo al centro de Valencia, con una mejora de las frecuencias de Cercanías, y especialmente de la EMT, que a veces deja mucho que desear. Y, por supuesto, empezar a potenciar los aparcamientos disuasorios en las inmediaciones de la ciudad, para que las personas puedan dejar tranquilamente su coche y empezar a moverse a pie, en bicicleta, patinete, transporte público o lo que más les convenga”, ha incidido.



Así, ha presentado ya una primera figuración del proyecto a los colectivos más directamente afectados por las novedades en la calle Colón. “Con todo, esto es solo una idea. Consideramos que un cambio de esta magnitud tiene que ser hablado y consensuado con la ciudadanía, un ejercicio al que Ribó no nos tiene especialmente acostumbrados”, ha concluido.