Ciudadanos denuncia que Ribó ha abandonado el plan de atención a la pobreza alimentaria

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha denunciado la baja ejecución del Plan de Servicios Sociales 2019-2023 para la ciudad de Valencia. En este sentido, ha anunciado que su formación presentará una interpelación en el pleno para saber por qué no se ha puesto en marcha todavía el plan de atención a la pobreza alimentaria. “Las colas del hambre son cada vez más largas, una sola ONG atiende a más de 64.000 personas. Y sin embargo, este gobierno no se ha molestado en buscar alternativas al convenio que no se pudo ejecutar en el año 2021 para impulsar acciones de atención y apoyo”, ha indicado.



Así, Giner ha explicado que a partir del año 2019 se intentó llegar a un acuerdo con la asociación Justicia Alimentaria para atender las situaciones de emergencia, pero no se pudo ejecutar por una duplicidad con la Generalitat Valenciana, que también tenía un acuerdo con esta asociación. De este modo, el 2021 se desistió del acuerdo. “Sin embargo, habría sido muy fácil buscar cualquier otra asociación para hacer lo mismo y dar un impulso a las actuaciones de apoyo. Algo que no se ha hecho desde entonces, a pesar de que en Valencia hay más de 40 entidades que hacen exactamente lo mismo”, ha señalado.



“Por eso, vamos a preguntar directamente al gobierno de Ribó si se ha puesto en marcha para atender las necesidades alimentarias de la ciudadanía, en un contexto en el que el precio de la comida es cada vez más alto a causa de la inflación”, ha indicado. Y, del mismo modo, ha explicado que ahora mismo hay 190.000 personas consideradas vulnerables en Valencia, y otras 343.000 tienen dificultades para llegar a final de mes. “Datos de la propia concejalía de Servicios Sociales, no inventados por nosotros”, ha matizado. Así, ha exigido un mayor compromiso por parte del equipo de gobierno “que venía a rescatar personas”.