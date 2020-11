Estrenos que nos permiten redescubrir el cine de países vecinos

Que a estas alturas de la pandemia sigamos bajo mínimos en lo que al número de estrenos se refiere, no significa que no aparezcan interesantes propuestas cinematográficas, aunque estén alejadas de las grandes superproducciones hollywoodenses. Deberemos acostumbrarnos y observar con atención el cine que llega de otras latitudes, porque tampoco la situación está favoreciendo que se prodiguen los rodajes, y las películas rodadas en 2019 van apareciendo con cautela a la espera de no tener mucha competencia y de que el público pueda llenar las salas en la medida de lo posible. Una situación que tampoco evita que sigan apareciendo productos de un claro carácter comercial para contentar a un sector muy concreto de público.

Estas son las películas que Eduardo Casanova analiza esta semana para Cope Valencia.

ADAM

Desde Marruecos llega esta magnífica película que rebosa humanidad. Une a su bello canto a la maternidad, un retrato de la sociedad de aquel país centrado en situaciones que en nuestro entorno también estuvieron penadas por excesivos prejuicios. Realizada con pocos medios por la debutante Maryam Touzani, su realismo y honestidad brillan con rotundidad, obligando a cuestionar las razones que minimizan el estreno de títulos procedentes de esa cinematografía, geográficamente tan cercana.

Samia busca trabajo por las calles de Casablanca a cambio de techo y comida. Está embarazada y nadie le ofrece cobijo, hasta que Abla, viuda y madre de una niña, decide acogerla solo por un par de días. La recién llegada, que piensa entregar al futuro bebé en adopción, intenta ganarse la confianza de su amargada y seca anfitriona. Con tal propósito comienza a elaborar sabrosas pastas para la pastelería que esta regenta en la planta baja de la vivienda.

EL PALACIO IDEAL

Retrata con innegable belleza el drama y la obra incomparable de un personaje singular; si bien puede pensarse que su biografía se prestaba a una mejor recreación cinematográfica. Aun así, dentro del tono melancólico que domina la película, merece la pena descubrir a un genio humilde e introvertido, cuyo legado provocará la curiosidad del espectador a poco que aprecie el arte arquitectónico.

La acción transcurre en el pueblo francés de Hauterives, a finales del siglo XIX. Allí, Joseph-Ferdinand Cheval, un tipo taciturno, ejerce de cartero. Después de enviudar, la familia asume la tutela de su pequeño hijo Cyrille. Sin embargo, la vida le da otra oportunidad al conocer a la joven Philomène, con quien contrae matrimonio. De esa unión nace Alice, que despierta en él nuevas ilusiones, al punto de comenzar a construir un palacio en su honor inspirándose en postales de la India.

JÓVENES Y BRUJAS

El cine de terror juvenil vivió en los 90 una época prolífica, con títulos, en su mayoría mediocres, que tuvieron el mérito de dominar la taquilla y convertirse en películas de culto. Estrenar secuelas/remakes vacíos y ñoños, como es el caso, estropea sus recuerdos, con el paso del tiempo mejores de lo que merecen. La agilidad narrativa de esta cinta se traduce en un recorrido por incidentes insustanciales que desembocan en unos minutos finales bochornosos.

Lily se acaba de mudar con su madre a la casa de quien pretende ser su padrastro. Siempre se ha sentido un bicho raro y lo mismo le ocurre en su nuevo instituto, hasta que tres chicas se fijan en ella al percatarse de sus innatos dones. Realmente son brujas y necesitan una cuarta para celebrar un aquelarre que multiplique sus poderes. Ahora ya pueden completar el círculo con la recién llegada. A partir de ese momento la magia comenzará a cambiarles la vida, sin saber que están interponiéndose en el camino del mal.