Cinco positivos por coronavirus en el Valencia CF

2020 está siendo un año para olvidar en el Valencia CF. A la crisis deportiva e institucional que atraviesa el club se le ha añadido, como al resto de la sociedad, la crisis del coronavirus. Convirtiendo a la entidad de Mestalla en el primer club profesional de fútbol en sufrir sus consecuencias. Cabe recordar que la expedición valencianista se ha movido en el último mes por los focos de contagio con mayor riesgo: Milán, Vitoria o la vuelta en Mestalla frente a la Atalanta BC.

Tal y como informamos en Tiempo de Juego, hasta cinco positivos por COVID-19 entre los integrantes del primer equipo. Tres jugadores: Ezequiel Garay, José Luis Gayà y Eliaquim Mangala. Un miembro de los servicios médicos: Juan Aliaga. Y el delegado del equipo: Francisco Camarasa. De hecho, fue el central argentino el primero en anunciar, a través de sus RRSS que había contraído el virus. "Está claro que el 2020 lo empecé con mala pata. He dado positivo al coronavirus, me encuentro muy bien y ahora solo queda hacer caso a las autoridades sanitarias, de momento estar aislado", escribió el ex jugador de la Selección argentina en su Instagram.

Casi una hora después, era el propio Valencia CF el que anunciaba la noticia a través de un comunicado oficial, añadiendo a cuatro miembros más de la entidad.

“El Valencia CF comunica que se han detectado cinco casos positivos de coronavirus COVID-19 de técnicos y jugadores del primer equipo. Todos se encuentran en sus domicilios con buen estado de salud y con medidas de aislamiento. Al margen de las informaciones que proporcionará en las próximas horas, el Club reitera su apoyo a las autoridades sanitarias en la campaña de concienciación social a toda la población para que se mantenga en su domicilio y que siga con todas las medidas de higiene y prevención ya publicadas.

Asimismo, el Valencia CF refuerza la confianza en nuestro sistema de salud y en las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para aquellos casos leves de infección por coronavirus que se encuentran en aislamiento domiciliario. Recordamos que el teléfono de atención al coronavirus en la Comunidad Valenciana es el 900300555. Confiamos que, con solidaridad, responsabilidad y mucho ánimo conseguiremos vencer esta pandemia. Amunt València”.

Al igual que hiciera Garay, sus compañeros de equipo Mangala y Gayà también hicieron pública la noticia y ambos mandaron un mensaje de concienciación, haciendo un llamamiento a la calma ciudadana.

"Ante las últimas noticias aparecidas en los medios de información, confirmó que he dado positivo en el test del coronavirus. Me encuentro aislado en mi casa y totalmente asintomático. Por eso, quiero aprovechar esta red social para que no colapsemos nuestra Sanidad. Ahora, son nuestros mayores los que más la necesitan y son los casos graves los que tienen que ser atendidos por nuestros héroes de la Sanidad. Desde aquí dar las gracias a todos los miembros de la Sanidad española (personal de limpieza, celadores, auxiliares, enfermeros, médicos, personal de ambulancias y personal de laboratorios)", añadía José Luis Gayà.

Ninguno presenta síntomas y cada uno de ellos se encuentra aislado en su domicilio particular siguiendo las indicaciones sanitarias y en permanente contacto con los servicios médicos del Valencia CF.

Tal y como informamos anoche en la Cadena COPE, en el club todavía se espera que pueda salir algún caso positivo más, debido a que no se le han podido realizar las pruebas a la totalidad de sus empleados con riesgo de contagio.

Curiosamente, la Atalanta BC se ha declarado en cuarentena al conocer la noticia.