El cierre de los centros comerciales vuelve a enfrentar a los partidos del botànic

Compromís propone seguir reforzando las medidas de prevención para hacer frente a la pandemia con el cierre de los centros comerciales de más de 800 metros, ante las preocupantes cifras de la covid-19 en la Comunitat Valenciana.

La Comisión de Coordinación Institucional de Compromís (CCIC) ha evidenciado que las medidas propuestas por la coalición en las últimas semanas, y que el Consell ha impulsado en los últimos días, eran imprescindibles para conseguir reducir los contactos sociales así como el aumento de contagios.

Es por ello, que desde este órgano se pide impulsar nuevas medidas como el cierre de los centros comerciales de más de 800 metros, para minimizar al máximo las aglomeraciones de personas y mantener coherencia con las medidas ya establecidas, como el cierre de la restauración y el ocio, ha informado en un comunicado.

Desde Compromís, han afirmado en que "mientras la vacuna no esté generalizada, la mejor vacuna somos las personas y nuestras actitudes", por eso, han insistido "en la necesidad de ahorrar cualquier tipo de contacto social y reducir al máximo la movilidad, porque es la única evidencia garantizada para reducir los contagios.

Mientras tanto, el PSPV, su socio mayoritario de gobierno, insiste en que los valencianos están "prácticamente confinados" y la inmensa mayoría van del trabajo a casa. "Ya no se puede cerrar más el comercio. No son los 'lobbies', son los trabajadores: si en Ikea trabajan mil personas no se pueden ir mañana a la calle", ha defendido su síndic, Manolo Mata.

El socialista, por su parte, ha rechazado el cierre de grandes superficies porque "cuando el comercio está al 30% significa que hay personas que se levantan cada día para trabajar" y ha ilustrado que "si hay colas en Ikea es que está cumpliendo con el aforo". "La clase trabajadora es la más afectada por la pandemia", ha recalcado, y ha destacado la situación cercana al confinamiento en la Comunitat mientras "otros países dicen que están confinados y no obligan a llevar mascarilla".