Cierran la piscina de Anna porque un vecino ha defecado en ella

Con la llegada del verano, el aumento de usuarios en piscinas, ríos y playas se vuelve fundamental para combatir el calor. Lamentablemente, este tipo de conductas se repiten cada verano, provocando el cierre de espacios y molestias a la población.

En el caso de Anna, la piscina municipal ha permanecido cerrada durante un día, al haberse encontrado excremento en la piscina. Los socorristas se percataron del incidente a las 16.00 de la tarde. El excremento se encontró en el agua y alrededor de la piscina. Fue entonces cuando comenzó el protocolo de limpieza: vaciar, limpiar y desinfectar la piscina antes de su reapertura. El protocolo dura como mínimo un día, por lo que los vecinos de Anna no han podido disfrutar de su piscina en una de las jornadas más calurosas de lo que llevamos de verano.

Anna (Valencia) cuenta con una población de 2583 habitantes y las temperaturas superan los 37 grados



El alcalde de Anna, Miguel Marín, ha explicado que el pueblo está indignado por este acontecimiento. “Quiero pensar que no fue con mala intención, que al vecino se le escapó o no llegó a tiempo”, añade. Además ha querido recalcar el elevado coste que supone la limpieza de una piscina, y ha recordado que estamos en temporada de sequía. "Me costó bastante decirles a los vecinos de Anna que no podían ir a la piscina, con el calor que hace", reniega.

Un incidente similar ha ocurrido en Xàtiva

La piscina de la Murta de Xàtiva permaneció ayer cerrada a los usuarios, y la causa fue la misma: la presencia de heces en el agua. Los responsables públicos temen que se trate de un reto viral y que este acto de vandalismo sea cada vez más común. Numerosos ayuntamientos anuncian el refuerzo de sistemas de vigilancia y concretan sanciones económicas, de hasta 2.000 euros para evitar estos actos.