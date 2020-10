La ciencia recobra el protagonismo con los Premios Rei Jaume I

La trigésimo segunda edición de los Premios Rei Jaume I ha galardonado investigaciones sobre biosensores para diagnóstico clínico (Laura Lechuga, Nuevas Tecnologías) y sobre el problema de la desertización frente al cambio climático global (Fernando Maestre, Protección de Medio Ambiente), y contribuciones en el campo de la economía espacial (Diego Puga, Economía).

La lista de premiados la completan Verónica Pascual, consejera delegada de ASTI Mobile Robotic, que ha conseguido el galardón al Emprendedor; Francisco José García, premio a la Investigación Básica por sus investigaciones en el área de la Nanofotónica; y Miguel Beato del Rosal (Investigación Médica) por sus descubrimientos de cómo funcionan un tipo de hormonas químicamente grasas.

El fallo de los jurados, de los que forman parte 19 premios Nobel, ha sido leído este martes por el presidente ejecutivo de los Premios Rey Jaime I, Javier Quesada, en un acto celebrado en el Palau de la Generalitat y presidido por el president, Ximo Puig.

ECONOMÍA

En la categoría de Economía, Diego Puga Pequeño,PhD in Economics, London School of Economics and Political Science, actualmente profesor de Economía en CEMFI, ha sido premiado por sus contribuciones en el campo de la economía espacial. Este campo incluye la economía urbana, la geografía económica y la parte de la moderna teoría del comercio internacional interesadas en los problemas de costes asociados al espacio.

En este campo es reconocido como el más reputado economista de su generación. Sus contribuciones a la llamada 'nueva geografía económica' abrieron nuevas perspectivas. Su trabajo sobre la evolución de las desigualdades regionales es referencia obligada.

Mas recientemente sus contribuciones utilizando datos 'big data' están cambiando la forma tradicional de abordar los fenómenos ligados al espacio.

INVESTIGACIÓN MÉDICA

Miguel Beato del Rosal, Doctor en Medicina, Habilitación en Bioquímica y actualmente es jefe de Grupo del Centro de Regulación Genómica (CRG), ha recibido el premio a la Investigación Médica por sus descubrimientos sobre cómo funcionan un tipo de hormonas que químicamente son grasas e incluyen las hormonas sexuales y el cortisol, la hormona del estrés.

El saber cómo funcionan estas hormonas y cómo actúan dentro de la célula y cómo cambian los genes que actúan en las células permite controlar diversos aspectos metabólicos, entender distintas respuestas a lo largo de la vida sexual y ante el estrés y el desarrollo de nuevos fármacos. En los últimos años ha descubierto un mecanismo nuevo de formar ATP en el núcleo celular independiente del ya conocido de las mitocondrias.

El doctor Beato creó el Centro de Regulación Genómica que, bajo su dirección, se ha convertido en uno de los más reconocidos en Europa meridional y está formando a numerosos científicos.

INVESTIGACIÓN BÁSICA

Por su parte, en Investigación Básica, el galardonado ha sido Francisco José García Vidal, Doctor en Ciencias Físicas y en la actualidad Catedrático y director del Condensed Matter Physics Center (IFIMAC).

La investigación que ha desarrollado el Dr. García Vidal durante los últimos 25 años se inscribe dentro del área emergente de la Nanofotónica, que estudia cómo controlar la propagación de luz en la nano-escala, es decir, en regiones de dimensiones mucho menores que la longitud de onda.

El jurado ha querido resaltar "su destacada contribución en el campo de la plasmónica y de la interacción de la luz con materiales nanoestructurados", es decir, que, según los expertos, "su trabajo ha permitido hacer pasar la luz por orificios muy pequeños, menores que la distancia entre dos ondas de luz".

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El premio en la categoría de Protección del Medio Ambiente ha recaído en Fernando Tomás Maestre Gil, Licenciado en Biología, Universidad de Alicante, y Doctor en Biología, que en la actualidad desempeña el cargo de investigador Distinguido, catedrático de Universidad (en excedencia), y director del Laboratorio de Ecología

de Zonas Áridas y Cambio Global.

La investigación del profesor Maestre aborda el creciente problema de la desertificación frente al cambio climático global, un problema que necesita soluciones urgentes en la protección del medio ambiente. Su trabajo pionero ha contribuido a la formación del paradigma del desarrollo de zonas áridas.

Este paradigma ha sido utilizado en informes oficiales de Naciones Unidas para guiar la toma de decisiones encaminadas a lograr la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en zonas áridas de todo el planeta.

Además, su trabajo ha permitido la creación del Paradigma del desarrollo de zonas áridas, una nueva forma de identificación y cuantificación del grado de pérdida de fertilidad de las diversas áreas del planeta.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

En nuevas Tecnologías el premiado ha sido Laura Lechuga Gómez, doctora en Ciencias Químicas que actualmente ejerce como Profesora de Investigación CSIC y es jefa de Grupo en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2) y en CIBERBBN, en reconocimiento a sus importantes contribuciones al diseño y al desarrollo de nuevos biosensores esenciales para un diagnóstico clínico temprano y rápido.

Su destacada investigación innovadora en nanoplásmicos y fotónica de silicio da como resultado una detección ultrasensible sin etiquetas. Con microfluidos y la integración de laboratorio en un chip, habilitó dispositivos reales en el punto de atención. Sus logros tienen muchas aplicaciones bioanalíticas y han creado empresas derivadas que impactan en nuestra sociedad y su economía.

La capacidad de aplicar sus innovadoras herramientas de diagnóstico ha supuesto un desafío recientemente en el programa que está desarrollando para la detección de COVID 19. Su inteligente combinación de ciencia básica con aplicaciones de la vida real y transferencia de tecnología efectiva justifican su premio.

EMPRENDEDOR

Por último, en la categoría de Emprendedor ha ganado otra mujer, Verónica Pascual Boé, consejera delegada de ASTI Mobile Robotics.

Es Ingeniero Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid, MBA por el CDI de París y Master Ejecutivo en Psicología positiva aplicada al liderazgo del IS Business School. Además, es consejera delegada de ASTI TechGroup.

Su empresa, ASTI Mobile Robotics es una ingeniería dedicada al estudio, diseño, fabricación, puesta en marcha y mantenimiento de soluciones de logística interna, es decir, del movimiento de materiales y productos dentro de las industrias, mediante vehículos de guiado automático que busca ayudar a sus clientes a ser más competitivos, flexibles y reducir su tiempo a mercado mediante la automatización de sus procesos industriales.

Según ha confirmado el jurado, "por su gran formación, por los logros obtenidos por su empresa en un sector innovador y puntero como es la robótica y por el crecimiento que le ha dado a su compañía familiar en los años en los que ha estado el frente".

Verónica ha dado continuidad a su empresa con un impulso innovador y al mismo tiempo ha dedicado atención a la RSC. Su empresa ha creado también una fundación para promocionar el talento de los jóvenes que tienen vocaciones científicas y tecnológicas en el campo de la robótica.