Chelo García Cortés: "Hasta que una ley castigue que la gente se esconda en redes, habrá acosadores"

Tiene una dilatada trayectoria como periodista de sociedad en los medios de comunicación, pero si algo destaca por encima de todo es su capacidad de adaptación. Chelo García Cortés es una todoterreno que, como ella misma dice, se amolda a todo. Así nos lo ha contado hoy en una entrevista muy personal en Trending Cope, ‘lo más difícil para mi no es tener que bailar y cantar en un programa diario, sino tener que chillar para hacerme oír. Aún así, me adapto a todo y me llevo bien con todos. Esto es un show y hay que adaptarse a él’.

Estudió Periodismo y ha sido fotógrafa ‘de las analógicas, pero decidí centrarme en la televisión y estoy muy contenta de haberlo hecho. Fue un gran cambio para mi, pero tenía dos opciones: o hacerme con el medio o retirarme. Y lo afronté’.

En cuanto a su visión del panorama digital y las redes sociales, Chelo ha sido muy clara. ‘Me dan terror, porque he visto a compañeros y amigos pasarlo muy mal. Cualquiera puede acosarte o vejarte desde el anonimato. Hasta que no se haga una ley que no permita que la gente se esconda para insultarte, seguirá habiendo acosadores en Internet. Sin duda, la libertad de expresión se ha visto mermada con las redes’.

Aún así, Chelo García Cortés reconoce que la profesión periodística se ha simplificado con las redes y con las herramientas digitales. ‘Ahora todo es más fácil. Pero esto tiene una cara B. Antes se contrastaban las informaciones. Ahora todo va tan rápido, que se publica antes de contrastar nada. Esa rapidez nos desprotege’.

En cuanto a la polémica que envuelve en estos momentos a ‘Sálvame’, el programa donde trabaja, Chelo ha sido muy sincera: ‘Hay muchos profesionales y paparazzis que han utilizado prácticas de dudosa legalidad para conseguir informaciones, pero ahora esos mismos acusan a ‘Sálvame’. Es de locos’. La periodista ha querido romper una lanza en favor de su programa, ‘confío en los profesionales que trabajan cada día en él’.

Chelo García Cortés echa de menos cómo se hacían las cosas antes en la profesión. ‘No te voy a engañar, lo añoro. Ahora cualquiera te hace una foto, la publica y tergiversa lo que hay en ella. Antes teníamos una relación directa con el personaje y era un valor que te cogiera el teléfono y te contase una información. Ahora no hay casi tiempo para eso’.

