El chef del Riff rompe su silencio

El chef del restaurante el Riff rompe su silencio en redes sociales y comunica que "llevo tres semanas en silencio. Era necesario por respeto a lo sucedido y, por supuesto, por la familia que ha perdido una persona. Hoy vuelvo a hablar, desde la cocina. Hoy he vuelto a abrir el RiFF porque estoy seguro de que el restaurante puede garantizar la máxima seguridad."

"El restaurante ha pasado dos inspecciones de Sanidad. La segunda y más reciente, a petición nuestra. Quería estar seguro al 100%, aunque me he dado cuenta de que la seguridad al 100% ni podemos ni puede garantizarla ningún restaurante" confirma en Twitter el chef con Estrella Michelín. "Sanidad nos ha garantizado en todo momento, desde la primera inspección, que no existe ninguna razón para mantener el restaurante cerrado."

TRÁGICO SUCESO

Knoller es consciente de que "obviamente un suceso tan trágico como éste, es para un restaurante un antes y un después. Por esa razón hemos incluido desde mañana mismo un protocolo de control de puntos críticos en todo lo que conlleva el restaurante." "Quiero dejar aparte la causa de la muerte de la señora, porque ahí están los profesionales que trabajan para aclarar esta situación. De momento, por lo que se ha filtrado a la prensa, sabemos que no tiene relación directa con el restaurante."

Respecto a las intoxicaciones leves afirma en sus redes sociales que "Sanidad no ha encontrado una causa de momento. Nosotros tampoco sabemos si han sido las colmenillas u otro producto. Lo que sí sabemos es que el restaurante está en situación de funcionar con la máxima garantía que puede dar un restaurante."

Sobre las procedencia de las setas el chef afirma que "las compramos a un proveedor de León, al que yo compro desde hace 28 años. Una empresa a la que siempre he tenido plena confianza."

Las setas tenían muy buen aspecto, y en ningún momento pensamos que podían proceder de fuera de España. La ficha técnica del producto que nos mandaron no informaba de la procedencia. — Bernd H. Knöller (@RestauranteRiFF) 13 de marzo de 2019

"Comprar en el extranjero productos que se pueden encontrar en la península no entra dentro de la razón de ser ni la política del RiFF." Bernd Knoller concluye sus explicaciones con "muchas gracias por vuestra comprensión y apoyo."

Esta información la publica el chef en Twitter. Desde COPE nos hemos intentado poner en contacto con Berd Knoller pero ha declinado cualquier tipo de declaración.