Centenares de vehículos colapsan carreteras para ir a ver la nieve

Efectivos de la Guardia Civil han realizado en las últimas 24 horas "multitud" de auxilios y apoyos a conductores de vehículos que han tenido diversas incidencias en carreteras y que se habían dirigido a visitar zonas con nieve, especialmente de la provincia de Castellón.

Pese a las recomendaciones para no visitar estas zonas o conducir con vehículos privados por carreteras afectadas por el temporal, se han registrado numerosos incidentes relacionados con la llegada de visitantes que ha dificultado las labores del personal de carreteras, emergencias y guardia civil, según el balance de las 19.30 horas facilitado por la Delegación del Gobierno.

Asimismo, en la tarde de este domingo ya no permanece ningún camión retenido en carreteras de la Comunitat Valenciana a causa de embolsamientos. La Guardia Civil ha procedido a desembolsar durante la primera mitad del día los camiones que permanecían retenidos en la A-23, los últimos que quedaban, en convoyes pequeños.

Además, el Instituto Armado se ha visto obligado a desplegar un dispositivo especial para atender las incidencias que han surgido por los usuarios que se han acercado a las zonas de nieve.

