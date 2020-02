Centenares de tractores salen a la calle el viernes en Valencia por el futuro del campo y la España vaciada

Una tractorada multitudinaria saldrá a la calle este viernes, 14 de febrero, en València para denunciar la situación "asfixiante y desesperada" de la agricultura y la ganadería y urgir a las administraciones a mover ficha por el futuro del campo y la España vaciada, con medidas a corto, medio y largo plazo.

"Nos jugamos mucho. Estamos cansados de palabras y queremos compromisos ya", ha reivindicado el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), Cristóbal Aguado, en la rueda de prensa de presentación de la protesta.

En la manifestación, centenares de tractores y agricultores llegados en autobuses de las tres provincias reclamarán medidas tanto al nuevo Gobierno de España como a la Generalitat y especialmente a la Unión Europea, ante los acuerdos comerciales con terceros países que "dejan fuera" a los productores locales.

El objetivo es dejar claro que "los agricultores no son el problema" e instar a que "los partidos políticos de todos los colores hagan algo", así como pedir a la sociedad que no los "criminalice". La protesta "no va contar ningún gobierno ni partido" y pretende replicar en València las tractoradas celebradas en otras partes de España.

A la del viernes se han sumado las organizaciones más representativas del sector en la Comunitat Valenciana --Unió de Llauradors, ASAJA Alicante-Jóvenes Agricultores, Federación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Castellón (Fepac-Asaja) y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos del País Valencià (UPA-PV)--, tras una campaña "muy dura, la peor de la historia para la naranja y el caqui" y con "desastres y problemas" para cultivos como las hortalizas o los viñedos.

Todos llaman a una "participación masiva" y a que la sociedad gire la mirada hacia el campo, un sector que "no puede aguantar más" y que está al borde de desaparecer, con hasta 85 de los 135 municipios de la provincia de Castellón en riesgo de despoblación y el envejecimiento de los productores.

"MÁS DE 25 AÑOS SIN UNA APUESTA CLARA"

En este contexto, los agricultores lamentan que las administraciones "tienen muchas ganas de hablar y muy buenas palabras pero no hacen nada", con "más de 25 años sin una apuesta clara". El presidente de AVA pretende trasladarlo al Ministerio de Agricultura en una reunión en Madrid este jueves 13, un día antes de la protesta, para arrancar del Gobierno "un compromiso de primer nivel".

Algunas cifras que reflejan la situación "límite" del campo valenciano son las de exportación agroalimentaria en la Comunitat, que ya representan casi el 21% del total, el 200% de aumento de los costes en 20 años o las 161.000 hectáreas "abandonadas" en Valencia. Un escenario donde "las multinacionales y los fondos de inversión empiezan a aterrizar, pero ese éxito no llega a los agricultores", ha advertido Carles Peris, de la Unió de Llauradors.

Sus peticiones pasan porque el nuevo gobierno de Pedro Sánchez empiece a abordar una ley de cadena alimentaria "justa" que delimite los precios en origen, con unos mínimos como la norma aprobada en Francia en 2018, y que baje la presión fiscal que soportan los agricultores "dulcificando un poco los impuestos", ya que recuerdan que también son empresarios.

En definitiva, los agricultores valencianos reclaman que "los políticos se dejen de pamplinas titulares y problemas ficticios". "O ponemos remedio ahora, o nos quedamos sin campo; es el momento de dar un puñetazo sobre la mesa", ha alertado Ramón Espinosa (Asaja-Alicante).

NI "ESCLAVOS" DEL TERCER MUNDO NI MONEDA DE CAMBIO

En clave europea, exigen que los acuerdos internacionales incluyan obligaciones recíprocas a nivel económico, social y medioambiental para "competir en igualdad de condiciones". Uno de los que se rechazan es el que se debate actualmente en el Europarlamento, con Vietnam, ante el peligro para el arroz valenciano.

"No podemos ser los esclavos del Tercer Mundo en la Unión Europea", ha advertido Aguado, a lo que Ricardo Bayo (UPA-PV) ha sumado el hecho de que los agricultores son "sistemáticamente utilizados como moneda de cambio" en estos tratados.

De cara al futuro, el objetivo de los organizadores es que el campo vuelva a ser atractivo y viable como forma de vida para las nuevas generaciones. "Lo único que queremos es vivir dignamente y pasar el testigo. Los agricultores no somos el problema, poblamos el mundo rural y recogemos alimentos para todos", ha reivindicado Aguado.

RECORRIDO

Bajo el lema 'Basta de engañar a los agricultores y ganaderos', la protesta arrancará a las 11.00 horas del viernes en la Plaza San Agustín de València, para recorrer la céntrica calle Colón hasta la plaza América y el Pont de la Mar, donde están previstas las intervenciones. La marcha llegará hasta Delegación de Gobierno para trasladar las reivindicaciones y pedir una reunión donde abordar la crisis agraria.

El itinerario se ha modificado ante las previsiones "desbordadas" de los organizadores, que esperan "varios centenares" de tractores por el centro de València y confían en que la movilización no complique el día a día de los vecinos pero sí haga visible "el disgusto del campo valenciano". "Venir a la tractorada no es perder un día de jornal, es ganarnos el futuro", ha exclamado José Vicente Guinot (Fepac-Asaja).