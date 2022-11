CCOO alerta de que el servicio de urgencias de La Fe está desbordado

La sección sindical de CCOO ha denunciado que el servicio de urgencias del Hospital La Fe está saturado, con 56 pacientes pendientes de una cama.



De hecho, tres de ellos esperan en sillones poder subir a planta, dos desde ayer y uno lleva ya casi 40 horas, y al parecer no hay camas disponibles en el hospital y las personas que pasan por urgencias no pueden subir a planta, informa el sindicato.



Añade que también hay una paciente que permanece en la Unidad de Reanimación Post Anestésica desde que pasó por quirófano hace tres días.



En estos momentos, el personal del servicio de urgencias del hospital La Fe está desbordado, en especial el de enfermería y el de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, que necesitan refuerzos de forma inmediata.



La Jefatura de urgencias les ha trasladado su agradecimiento y ánimos pero esos mensajes "no solucionan la saturación, el estrés o la preocupación de los y las trabajadoras", advierte de CCOO-PV.



El sindicato ha pedido soluciones a la dirección del centro hospitalario esta mañana y ha exigido que se dote al servicio de urgencias del personal suficiente para poder atender la elevada demanda asistencial.



"Los pacientes se merecen una atención de calidad y el personal, trabajar en unas condiciones dignas", reivindica el sindicato.