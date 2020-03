Un catálogo del Ayuntamiento de Barcelona incluye a las Fallas como fiestas de los países catalanes

La portavoz del Grupo Popular, María José Catalá, ha considerado hoy “intolerable” que el Ayuntamiento de Barcelona promueva una exposición en la que se incluye a las Fallas como una celebración de “fuegos festivos de los países catalanes” y ha exigido al alcalde Joan Ribó que pida al consistorio barcelonés una rectificación inmediata y que se disculpe ante los valencianos.

La citada exposición temática, en la que se incluye a las Fallas dentro de un catálogo de fiestas catalanas, está abierta al público en el Museo Etnológico y de Culturas del Mundo(MUEC), que depende del Ayuntamiento de Barcelona. Por ello, Catalá ha reclamado que “desde el Ayuntamiento de Valencia se envíe hoy mismo una queja oficial en la que se exija una rectificación y una disculpa a los falleros valencianos”.

Afirma que esta “apropiación vergonzosa” de nuestras tradiciones y fiestas por parte de algún organismo público catalán no es la primera vez que sucede, “y no podemos tolerar que Ribó, como alcalde Valencia, no defienda a las Fallas y calle ante estas ofensas”

La referencia a las Fallas como fiesta del "països catalans" que aparece en esta exposición “no puede seguir ni un minuto más porque supone una ofensa a nuestra fiesta más popular que son parte de nuestra señas de identidad”. destacó

Catalá, ha añadido que “Ribó no puede dejar pasar esta mañana para llamar a la alcaldesa Ada Colau y exigirle que retire de inmediato de la exposición esta alusión catalanista a nuestras Fallas”.

La portavoz popular ha señalado que siempre se están repitiendo estas situaciones desde algún organismo público de la Generalitat catalana y del Ayuntamiento de Barcelona, que pretenden apropiarse nuestras tradiciones y fiestas, y ha destacado que esta ofensa se ha producido “con el silencio vergonzoso de Ribó y Compromís, que nunca se alteran ante estas ofensas”.