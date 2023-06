Catalá reitera su apoyo a la ampliación del Puerto y Ribó llama a manifestarse en contra y reclama nueva DIA

La ganadora de las elecciones municipales del 28M en València y próxima alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, ha reiterado este lunes su apoyo a la ampliación del Puerto de la ciudad. Así, ha asegurado que ha sido "clara" y "tajante" al manifestar esa posición y ha señalado que quienes le han votado para ser primera edil lo han hecho sabiendo su opinión sobre este asunto.

Por su parte, el alcalde en funciones y candidato de Compromís, Joan Ribó, ha mostrado de nuevo su rechazo a la ampliación del recinto portuario, ha vuelto a reclamar una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para abordarla y ha insistido en hacer un llamamiento para participar el viernes en la manifestación que la Comissió Ciutat-Port celebrará en contra de ese proyecto.

Catalá y Ribó se han pronunciado de este modo, en declaraciones a los medios de comunicación, tras la reunión que han mantenido para abordar el traspaso de poderes en el ayuntamiento de la capital valenciana a partir de las elecciones del 28M y preguntados por esa manifestación de rechazo a la ampliación del Puerto.

"Creo que no hay que olvidar que tenemos unas elecciones generales el 23 de julio y todas estas cuestiones vienen marcadas, posiblemente, por la cercanía de unos comicios electorales a nivel general. Yo no tengo ninguna duda", ha respondido la futura alcaldesa sobre esa movilización.

Asimismo, María José Catalá ha expuesto en apoyo a esa ampliación que se sabe "cuál es la postura del Partido Popular". "Yo no he podido ser más clara. No he podido decirlo de forma más tajante y, desde luego, las personas que me han votado saben cuál es mi opinión", ha manifestado.

"GARANTÍAS MEDIOAMBIENTALES"

Por su lado, el primer edil en funciones ha apuntado sobre su rechazo a la ampliación portuaria que su posición se conoce "desde hace tres años". "Pienso que no se puede ampliar el Puerto mientras no estén las garantías medioambientales y en este momento no están", ha aseverado.

Igualmente, Joan Ribó ha considerado "importante" hacer "un llamamiento a todos los valencianos y valencianas para que defiendan la Albufera, para que defiendan la movilidad de la ciudad y de su área metropolitana" y que, "por tanto, no se amplíe el Puerto mientras eso no esté total y absolutamente claro".