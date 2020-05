Catalá: "hacer los PCR en la calle es tercermundista e indecente"

Centros de salud que hacen los PCR en plena calle tras un biombo en la misma acera. Es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la calle Chile, según ha publicado el diario ABC. Tal y como ha publicado este diario, este fue uno de los protocolos sanitarios que no se tuvieron en cuenta a la hora de solicitar el paso a la fase 1. Los propios Centros de salud denuncian la falta de medios: hacen test del Covid-19 en la calle con un biombo, por lo que, la información enviada al Ministerio de Sanidad no se correspondía con la realidad. Para la portavoz del PP, María José Catalá, "esto es tercermundista e indecente". En este sentido, el PP pide protección para los sanitarios y refuerzos para los centros de salud de la ciudad después de conocer que existen profesionales que están haciendo las pruebas PCR en la calle y no en “la sala o consulta específica” como establecen los informes Sanidad y sin los medios para el correcto almacenaje de las muestras.

Además, lamentan que ningún alto cargo de sanidad haya participado en el primer bloque referido a la sanidad de la Comisión de Reconstrucción post-COVID19: “Es una falta de respeto a los vecinos de Valencia que la Generalitat no acuda a la Comisión para decir cuál es el diagnóstico de la ciudad, cuántos contagiados hay, cuáles son los motivos exactos por los que se ha renunciado a pasar a la fase 2”.

Y es que, Catalá sostiene que en la agenda oficial de los altos cargos de la Generalitat para hoy 21 de mayo, que se publica en el portal Generalitat Oberta, no consta ningún acto en el que participe Ofèlia Gimeno, directora de Salud Pública.

Catalá pide en la Comisión que la conselleria de Sanitat haga más test y que se repartan mascarillas a toda la población. Pide también que los test se hagan en espacios sanitarios y no en la calle.