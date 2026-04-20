El castillo hinchable de Mislata donde murieron dos niñas no tenía licencia: "Necesitamos respuestas, las obtendríamos con una comisión de investigación"

Más de cuatro años después del trágico accidente del castillo hinchable de Mislata que costó la vida a dos niñas de 4 y 8 años, la causa judicial sigue abierta. El suceso, que tuvo lugar el 4 de enero de 2022, se ha visto sacudido por una nueva revelación: la atracción se instaló sin ningún tipo de licencia. Así lo ha declarado un técnico de fiestas del ayuntamiento ante la jueza que instruye el caso.

Exigencia de una comisión de investigación

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El portavoz del Partido Popular en Mislata, Fernando Gandía, ha reaccionado a esta información en el programa 'Herrera en COPE Valencia'. Gandía ha confesado sentirse "sobrecogido" y ha criticado la falta de transparencia del ayuntamiento de Mislata afirmando que "solicitamos información al ayuntamiento, al señor Bielsa, al alcalde, y no nos facilitan ningún tipo de información".

El PP ha solicitado formalmente la creación de una comisión de investigación para esclarecer las responsabilidades administrativas, pero la propuesta fue rechazada por el alcalde. Gandía ha calificado esta negativa de hipócrita, recordando que Bielsa sí pidió una comisión similar en la Diputación de Valencia por la dana. "Ahí sí que le interesaba, pero aquí como es él el alcalde donde ocurrieron estos hechos, aquí no le interesa", ha sentenciado.

El objetivo es que se esclarezcan los hechos y se contesten las preguntas que siguen sin respuesta" Fernando Gandía Portavoz del PP en Mislata

Acusaciones de politización

Según el portavoz popular, las familias de las víctimas están "destrozadas" y solo buscan respuestas para poder cicatrizar las heridas. Gandía ha querido desvincular a las familias de cualquier interés político, asegurando que el contacto que mantiene con ellas es "a nivel personal, nunca a nivel político".

En este sentido, ha acusado directamente al PSOE de Mislata de intentar politizar la tragedia. Ha calificado de "vergonzoso, además de lamentable" el argumento utilizado por los socialistas para tumbar la comisión de investigación, en el que se hacía referencia al abogado de las familias. "¿En qué cabeza cabe que unos padres que han perdido unas hijas intenten sacar un rédito político?", se ha preguntado.

Finalmente, Fernando Gandía ha insistido en su petición para que se abra una comisión de investigación que permita "descansar, saber y tener información de qué ocurrió y por qué sus hijas no están hoy en día aquí con nosotros". El objetivo, ha concluido, es que se esclarezcan los hechos y se contesten las preguntas que, cuatro años después, siguen sin respuesta.