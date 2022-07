El jurado declara a Jorge Ignacio Palma culpable de la muerte de Marta Calvo y otras dos mujeres

Este viernes, se ha dado a conocer el veredicto del jurado en el juicio por el crimen de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela. La Oficina del Jurado de la Audiencia de Valencia ha convocado a las partes a las 15.30 horas para la lectura pública del veredicto del jurado, pero iniciaron sus deliberaciones el lunes tras más de un mes y 22 sesiones del procedimiento en el que se ha juzgado a Jorge Ignacio P.J.

El jurado, compuesto por siete mujeres y dos hombres, recibieron a principios de semana la propuesta del objeto del veredicto, compuesto por diferentes preguntas pactadas por las diferentes partes del procedimiento, tanto favorables como desfavorables para Jorge Ignacio P.J., y que ha tenido que responder y motivar correctamente. Al acusado se le atribuye, además de los crímenes, otros siete delitos de abusos sexuales a otras jóvenes, todas ellas prostitutas. Además de una onceava víctima que retiró la acusación por no revivir los hechos.

Durante toda la vista, el acusado ha defendido su inocencia: "Lo único que puedo decir es que no le he quitado la vida a nadie, no he drogado a nadie, no he violado a nadie ni he puesto droga a nadie en sus órganos genitales". Por otro lado, respecto a la búsqueda del cuerpo de Marta Calvo, los investigadores de la Guardia Civil que participaron en la inspección para buscar el cadáver coinciden en que es "imposible" que la descuartizara sin dejar rastro

Los diferentes delitos de los que se ha acusado a Jorge Ignacio se dividen en diversos bloques. Por un lado, están aquellos que atentan contra la vida, como es el caso de los tres asesinatos mencionados. Además de los que atentan contra la salud pública como la incitación al consumo de drogas y contra la libertad sexual. Asimismo, también se ha evaluado el delito contra la integridad moral contra los padres de Marta Calvo por la desaparición del cuerpo de la joven, dado que no se ha encontrado donde el acusado dijo haberlo arrojado.

Finalemente, el jurado popular de Valencia ha declarado este viernes a Jorge Ignacio Palma culpable de la muerte de tres mujeres, Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas, y del intento de otras seis y de abuso sexual de otra más.

Así consta en el veredicto del jurado, formado por siete mujeres y dos hombres tras cinco días de deliberaciones sobre 700 preguntas planteadas por la presidenta del tribunal referidas a una treintena de delitos: contra la vida de tres mujeres, contra la libertad sexual de diez mujeres, contra la salud pública y contra la integridad moral de los padres de Marta Calvo.