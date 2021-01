La Comunitat Valenciana ha registrado 4.947 casos nuevos casos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de

antígenos desde la última actualización, que sitúan la cifra total de positivos en 255.969 personas. Por provincias, la distribución de nuevos positivos es la siguiente: 246 en Castellón (26.322 en total), 3.244 en Alicante (88.503 en total) y 1.448 en la provincia de Valencia (141.086 en total). Además, se han registrado 9 casos sin asignar, por lo que el total asciende a 58.

También se han registrado 40 fallecimientos por coronavirus desde la última actualización, por lo que el total de defunciones desde el inicio de la pandemia es de 4.131 personas: 498 en la provincia de Castellón, 1.443 en la de Alicante

y 2.190 en la de Valencia.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 4.338 personas ingresadas: 416 en la provincia de Castellón, con 46 pacientes en UCI; 1.700 en la provincia de Alicante, 218 de ellos en la UCI; y 2.222 en la provincia de Valencia, 322 de ellos en UCI. Una actualización que llega justo en el día en el que se han anunciado más medidas de restricción por parte del Consell

Les noves mesures de hui són un esforç extra.

• Les cases no poden ser el substitutiu dels bars.

• No és temps de relacions socials, tampoc al carrer.

• Que una mesura siga difícil de vigilar no vol dir que no estiguem obligats, èticament, a complir-la.

