Un cartel en un bar amenaza con quedarse a los niños a fregar platos si los padres no los atienden

Los clientes del bar del Mercado Municipal de Carcaixent se han quedado estupefactos con el cartel que han colgado los propietarios, hartos de que muchos padres entren con sus hijos y se desentiendan de ellos, lo que provoca continuas molestias al resto de los clientes así como a los trabajadores, que no pueden realizar su labor con comodidad.

El contundente letrero, que se ha convertido en viral en las redes sociales, está escrito en valenciano pero se entiende hasta por aquellos que visitan el local y que no controlan esta lengua, pero que no impide que se sientan aludidos: “Aviso: todos los niños que estén en este bar, sin supervisión paterna / materna pasarán a ser propiedad del bar y puestos a fregar platos. Avisados estáis. No queremos malentendidos”.

El dueño Jorge Bohigues, se ha mostrado sorprendido con el revuelo que se ha formado ante su "advertencia". No obstante, reconoce que ese cartel lleva mucho tiempo colgado en el establecimiento y que la intención, sobre todo, es la ponerle un poco de ironía al día. Aún así, desde hace unos días la gente no para de entrar en el bar para fotografiarse con el cartel y con esta iniciativa que, con apenas 22 palabras se ha hecho viral en redes sociales.

Las reacciones no tienen desperdicio, aunque la mayoría de ellas aplauden la iniciativa de los dueños de este bar valenciano. Mientras uno lo llega a calificar como "su bar del futuro", otra usuaria de redes sociales publica que "quiere ser amiga de esta gente", y al mismo tiempo, otro usuario de Twitter se sorpende de que "no tengan a nadie para fregar platos". La mayoría de ellos coinciden en que el dueño del bar "es una jefazo". Mientras tanto, el cartel continua a estas horas siendo imagen de muchas fotografías.