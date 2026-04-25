Carmen Argudo, miembro de la Cofradía de Pescadores de Gandía: “Un barco pequeño gasta 500 litros semanales de gasoil: ahora son unos 600€, el doble que antes del conflicto”

El sector pesquero atraviesa un momento crítico debido a la incontenible subida del precio del combustible. La situación ha llevado a los pescadores de Gandía a tomar medidas drásticas, como reducir los días de faena o, directamente, amarrar los barcos en el puerto. Así lo ha explicado Carmen Argudo, de la Cofradía de Pescadores de Gandía, en el programa 'Mediodía de COPE Más Valencia', donde ha detallado cómo el incremento de los costes está ahogando la rentabilidad del sector.

El sueldo no llega, no da" Carmen Argudo Cofradía de Pescadores de Gandía

Según Argudo, aunque los pescadores "están saliendo porque tienen que salir", la realidad es que muchos están restringiendo las jornadas semanales, pasando de cinco a cuatro o incluso tres días. Los más afectados son los barcos de arrastre, que tienen un consumo de gasoil mucho mayor. Algunos armadores están aprovechando la parada biológica obligatoria para amarrar y esperar a ver cómo evoluciona el precio del combustible, una subida que califica de "desorbitante". La consecuencia directa es una merma en los ingresos para todos: "A la hora de hacer las partes y cobrar tanto el armador y el patrón como los marineros, pues el sueldo no llega, no da", lamenta.

La subasta, un problema añadido

Al problema de los costes se suma la dinámica de la subasta en lonja, que no ayuda a compensar los gastos. Carmen Argudo señala que en la subasta "todos vamos a mirar nuestro interés", por lo que los compradores pujan a la baja para que la compra les sea rentable. Además, cuando hay abundancia de ciertas especies, como la gamba blanca, "el mercado está bastante saturado" y los precios caen en picado, lo que se traduce en "perjuicios para el pescador".

Ayudas que no llegan o no sirven

El sector pesquero cuenta con gasóleo rojo subvencionado, pero su precio sube de la misma forma que el del resto de combustibles. Argudo recuerda que la ayuda de 20 céntimos que se implementó al inicio del conflicto bélico no les beneficia "en prácticamente nada", ya que los pescadores están exentos de IVA.

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Las ayudas actuales, a diferencia de las que se concedieron durante la guerra de Ucrania, "no son directas al armador y al barco" y están rodeadas de "tanta burocracia". Esta situación ha provocado un gran malestar, ya que el sector sigue esperando las ayudas prometidas. "Nos dijeron que en junio ya empezaríamos a cobrar algo de estos 20 céntimos, que de momento hasta ahora no hemos cobrado ni un duro", denuncia Argudo.

El doble de gasto en combustible

Para ilustrar la magnitud del problema, Carmen Argudo detalla los costes que afronta una embarcación. Un barco de artes menores de 12 metros puede consumir entre 500 y 600 litros de gasoil semanales. Antes de la crisis de precios, el litro costaba entre 0,60 y 0,70 euros, mientras que ahora se paga a 1,25 euros. Este incremento supone "duplicar el gasto de la embarcación" y, por tanto, "menos dinero que cobra toda la tripulación".