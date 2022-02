Carlos Pérez Gimeno: "El influencer nunca puede estar por encima del periodista en comunicación"

La del periodista Carlos Pérez Gimeno es una carrera profesional dedicada al periodismo de sociedad de calidad, donde contrastar las noticias es, además de un valor, una obligación. Habitual colaborador de las tertulias y los medios de comunicación más importantes de nuestro país, Carlos nos ha concedido hoy una entrevista muy especial en Trending Cope.

‘Yo soy de la vieja escuela. No doy una noticia hasta que la tengo contrastada. La comunicación ha cambiado mucho con la digitalización. Se emiten incluso imágenes que antes hubieran sido inservibles para cualquier medio, porque no decían nada… pero ahora se reinterpreta todo’, nos cuenta Carlos que, además, se confiesa defensor de la profesión periodística con valores. ‘El influencer nunca puede estar por encima del periodista en comunicación. Hay que saber respetar la profesión y el trabajo bien hecho. Ahora hay eventos en los que se busca más al influencer para que comunique lo que ocurre y esto es un fenómeno que no me interesa en absoluto. No sé si será pasajero o no’.

Carlos nos asegura que su mejor estrategia profesional ha sido y es tratar a la gente con respeto. ‘Es más fácil hacer el trabajo cuando te llevas bien con la gente, aún así yo establezco límites y separo muy bien la amistad del trabajo’. Además, Pérez Gimeno se considera un profesional que siempre se ha alejado del escándalo ‘nunca he buscado a un famoso para aferrarme a él o tratar de convertirme yo en el personaje. No mezclo mi vida privada con la profesional. Trato de mantenerlo siempre separado’.

En cuanto a cómo ha cambiado la incursión de las redes sociales su trabajo diario, Carlos asegura que las redes ‘han adelantado titulares que podríamos haber dado los periodistas. A veces es el propio personaje el que lo publica desde su Instagram y da la noticia por él mismo, sin valorar las consecuencias que eso puede tener para su vida. Va todo muy rápido ahora, esa es la verdad’.

En su ámbito privado, Carlos Pérez Gimeno no se siente para nada obligado a publicar en sus redes sociales, ‘me lo tomo como algo que me gusta. A veces cubro eventos o doy cobertura a informaciones y de paso me hago una foto bonita, pero mis redes son para mi y para publicar lo que me apetece.

No soy nada esclavo de ellas’ Sobre la entrevista que más le gustaría realizar, Carlos lo tiene claro… ‘me encantaría entrevistar a Rafa Nadal. Es una figura tan querida y admirada, que sería un verdadero lujo. En la cancha ya es un gran y fuera de ella aún más’.

Audio