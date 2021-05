Carlos Mazón: “Quiero para la Comunitat una ola valenciana de libertad y que nos miren como referente"

Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante y candidato a presidir el PPCV ha pasado por los estudios de COPE Valencia, en la que es su primera entrevista radiofónica en su carrera para liderar el partido en la Comunitat.

Durante su charla con el jefe de informativos de COPE, Vicente Ordaz, asegura que ha dado un paso adelante porque siente la fuerza interna necesaria pero también la de muchos compañeros que durante estos meses le han animado a que diera el paso.

"Ahora toca pasar página e ir a por la victoria y quiero que todos los compañeros y compañeras nos ayuden. Los que están, y los que no están. Abro los brazos a los que se lo están pensando, a los que dudan"

Respecto a su predecesora, Isabel Bonig, Carlos Mazón reconoce su esfuerzo de coger el partido tras perder unas elecciones autonómicas. “Más cuando somos partido de champions y sin no tenemos la pelota, lo pasamos mal y si no ganamos no nos conformamos con buen resultado, y en todo este tiempo Isabel lo ha hecho muy bien”

"Ahora toca pasar página e ir a por la victoria y quiero que todos los compañeros y compañeras nos ayuden. Los que están, y los que no están. Abro los brazos a los que se lo están pensando, a los que dudan, que vengan al espacio de centro liberal, también a los socialistas decepcionados. Todos cabemos y este es el proyecto que toda ahora para impedir un séptimo gobierno de izquierda tripartito en la Comunitat", asegura.

Mazón reconoce que Isabel es una mujer de partido y desde ese contexto respeta el momento y la situación y también su discurso al dar un paso al lado. “Le doy mi aplauso en público y en privado porque no es fácil y porque Isabel es una guerrera de siempre, y su decisión demuestra su absoluta generosidad”.

Por ello no duda que en un futuro puedan reencontrarse en política. “Cuando ella quiera”, asegura Mazón. En la política se está de formar transitoria, es mi forma de estar. Los políticos lo que tenemos que hacer es no molestar y no pegarnos a la silla”.

El presidente de la Diputación de Alicante niega cualquier favoritismo de Génova. “Quiero ser el favorito de mis compañeros y compañeras, que espero sean mayoritarios, porque sino no tendré legitimidad, no quiero otra legitimidad. Intento llevarme bien con todos, con mis compañeros de la dirección regional, con la nacional pero sobretodo con mis compañeros y compañeras de partido.

Candidatura de unidad

Respecto a otros aspirantes a liderar el PPCV, Carlos Mazón explica que ha hablado con Vicente Anaya al que “le he ofrecido integración bajo nuestro programa, nuestro proyecto”. “Me puse en contacto con él para una candidatura de unidad porque pienso que es lo mejor y creo que es posible. Deseo que en los próximos días podamos concretar esa unión” añade.

“Todos somos compañeros y hay que hablar delante y detrás de los micrófonos. Cuando llegue el momento de tomar decisiones lo hagamos desde la libertad y si no se puede producir esa unidad, serán los compañeros quienes decidan quien es el mejor para dirigir el partido”, insiste.

Respecto al ex presidente Francisco Camps, Mazón reconoce su bagaje y asegura que “ha sido injustamente tratado, en exceso y durante excesivo periodo de tiempo, y esa reconstitución de la figura es necesaria. Además, considera que es necesario escuchar su experiencia, pero más allá de eso, soy aspirante a dirigir el partido y no me corresponde ir más allá.

Preparados para ganar

Mazón se muestra convencido que el partido está preparado para ganar, ante un posible adelanto electoral en la Comunitat Valenciana. “nuestra obligación es estar preparados para ganar, porque Puig adelantará las elecciones cuando mejor le venga, con independencia de si eso le interesa o no a la Comunitat”

"Hay que estar preparados para ganar porque la Comunitat necesita bajada de impuestos, que la defiendan en Madrid gobierne quien gobierne, que pise fuerte en España"

Por ello insiste que “hay que estar preparados para ganar porque la Comunitat necesita bajada de impuestos, que la defiendan en Madrid gobierne quien gobierne, que pise fuerte en España y que luche contra la lacra que tenemos que es el desempleo joven. Como todo eso lo necesitamos y quien tiene los mejores equipos y proyectos, estaremos preparados para cuando Puig decida apretar el botón”

Ola valenciana de libertad

Carlos Mazón asegura que la ola de libertad que ha defendido Ayuso no es nueva, sino que es la bandera que ha defendido Pablo Casado desde que asumió las riendas del partido. Pero insiste que “lo que quiero es una ola valenciana de la libertad porque tenemos nuestra personalidad, nuestra autonomía, nuestras señas” y me gusta mucho ola valenciana porque “los que estamos al lado del mediterráneo, tenemos que dejar de mirar tanto a Madrid con envidia y que nos miren a nosotros como referencia y con envidia sana que ya nos toca”.

Ante la desbandada de diputados en Ciudadanos, Mazón insiste en que el Partido Popular es el gran espacio de centro para liberales, conservadores y socialistas. “Estamos recobrando la confianza de la gente joven que busca vivienda, empleo, que quiere emanciparse y entre ellos hay mucho votante de Ciudadanos, pero también de otros partidos o incluso que ahora están en la abstención”.

“Nuestro llamamiento es a todos.”No me preocupa que podamos ir más o menos en solitario como marca electoral, si vamos acompañados de gran cantidad de gente que quiere ganar el prestigio para la Comunitat”

Gestión del Botànic

Ante la gestión del Consell del Botanic Mazón lo tiene claro, “en la pandemia, lo que ha hecho bien es intentarlo, porque cualquier responsable se hubiese visto desbordado” , pero también recuerda que ha sido en esta Comunitat en la que “hemos visto hospitales que vuelan, en conselleria de Sanidad que no se hablan entre ellos y una absoluta descordinación, anunciar hospitales de campaña y tres meses después que no aparecieran”.

Al respecto Mazón asegura que “me alegro que el ritmo de vacunación este mejorando pero en plena pandemia cargarse sistemas colaboración publico privada como el hospital de Torrevieja, o renunciar a que mejoren las listas de espera por prejuicio ideológico como ocurría en el hospital de la ribera, eso no es hacer las cosas bien”.

“Eso desde el punto de vista sanitario, -añade- pero desde el punto de vista económico aún me enfada más, porque hay parte de esta crisis que no es sanitaria, es social y económica y este Consell no está luchado lo que necesitan nuestros sectores, no entender que el horario comercial debía ser el mismo que el de la hostelería es una cuchillada a la hostelería”.

“Ademas cuando no hay ningún informe que avale que en la hostelería hubiese más contagios que en la esfera privada. Tampoco entendemos el recorte en sectores como calzado, el mueble que ha aplicado el Gobierno de Sánchez, y que la Generalitat no diga nada y baje los brazos, cuando eso significa que nuestra recuperación económica será más lenta que los demás”, añade.

“Y si hablamos de proyectos de futuro- prosigue Mazón- la Generalitat no sabe que hacer con el Puerto de Valencia, no no sabe si ha de haber tasa turística o no, pues ese es el dibujo. Por todo ello doy un paso adelante y quiero que el PP sea capaz de ganar la Generalitat. Ganar para aplicar políticas de libertad educativa, económica” .

Por último, Carlos Mazón, hace una promesa a los oyentes de COPE Valencia, si el próximo 3 de julio es elegido presidente del PPCV la primera medida que aplicará será presentar la revolución fiscal que necesita la Comunitat y si es presidente de la Generalitat, lo primero que hará será ejecutarla!”