Carlos Mazón, proclamado presidente del PPCV con el 99,6% de los votos

Carlos Mazón ha sido proclamado presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) este sábado en el XV Congreso de la formación, con el 99,6% de los 847 votos emitidos (solo ha habido tres en blanco).

Mazón ha estado arropado por el presidente nacional del partido, Pablo Casado; el secretario general, Teodoro García Egea, y el portavoz nacional y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. También han asistido el presidente de Murcia, Fernando López Miras; y el exportavoz de Cs en Les Corts y recién nombrado director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, Toni Cantó.

El nuevo presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha señalado su propósito de que la formación sea un "gran instrumento del cambio" en la Comunitat Valenciana, que aúne "humildad" y "ambición", y que sea capaz de "reconstruir los suelos e ilusiones". "Nadie nos va a agachar la cabeza", ha asegurado.

En su primer discurso como presidente de los 'populares', Mazón se ha centrado en la "gente más vulnerable" y ha reivindicado que la "brecha social se ha agrandado en los últimos años" y que "el 42% de los jóvenes están en desempleo".

Así, se dirigirá "prioritariamente a los 200.000 valencianos que están en riesgo de severa pobreza", ya que "ni siquiera han accedido al Ingreso Mínimo Vital ni a la Renta Valenciana de Inclusión". Además, ha criticado que el Botànic ha "generado un concepto: las listas de espera de personas mayores". También se ha mostrado "preocupado" por las listas de espera sanitaria.

"No pienso seguir avanzando sin todos aquellos que lo están pasando tan mal". "Me niego a avanzar a una marcha si el precio es que se quede atrás quien más lo necesita", ha manifestado.

COPA AMÉRICA, AMPLIACIÓN DEL PUERTO

Mazón ha comenzado su discurso apoyando al Real Club Náutico de València en su nueva candidatura para acoger la America's Cup, su apoyo a los centros de convenciones de Alicante y Elche, y ha criticado el "intolerable retraso en el Corredor Mediterráneo". Además, ha remarcado la necesidad de mejorar la infraestructuras y carreteras. "No hay que elegir entre lo verde y el progreso", ha agregado.

También ha reclamado la mejora de las Cercanías, el AVE autonómico entre las tres provincias, ha reivindicado el modelo turístico de la Generalitat y ha defendido la ampliación del puerto de València. Igualmente, ha pedido bajar impuestos y suprimir algunos como el de patrimonio.

Otro de los puntos es el trasvase Tajo-Segura, para el que se va a dejar "hasta la última gota de sudor y si es necesario de sangre" para que "nadie nos quite ni una sola gota de agua más" y los valencianos "vuelvan donde nos corresponde".

La financiación de la Comunitat Valenciana también es una de sus reivindicaciones, y ha aseverado que es "intolerable" que continúe siendo la "peor financiada de España". Así, ha considerado que no debe ser un "juego de esgrima entre presidentes autonómicos para ver quién gana o quién pierde". Así, ha interpelado a Casado y ha dicho "con el PP se luchará, y estaremos en las mesas donde se decide".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A PUIG: "QUÉDATE QUIETO YA"

Mazón también ha tenido palabras para el que previsiblemente será su adversario en las próximas elecciones autonómicas, el president de la Generalitat, Ximo Puig, a quien le ha pedido que "deje de reunirse con sus compañeros socialistas" porque "cada vez que lo hace, vamos a peor". "Quédate quieto ya", le ha espetado.

"No te reúnas más con tus compañeros, no te veas, que vuelves peor. Convoca las elecciones cuando consideres más oportuno, estaremos preparados y te vamos a ganar. Quédate quieto, no hagas nada más, quédate quieto, para ya", le ha interpelado.

El líder 'popular' ha indicado que se inicia el séptimo año de gobierno "del tripartito nacionalista" y "el cambio ya es irreversible". "No solo lo dice el PP porque tenemos más ganas que nadie, es que lo necesitamos como ciudadanos de la Comunitat Valenciana", ha aseverado.

Para Mazón, "se acaba el tiempo de la división entre ciudadanos de la Comunitat Valenciana". Así, "se acaban los tiempos de elegir entre buenos y malos según piensen, en función de la procedencia y en función de si hablan una lengua u otra". "Toca también a su fin el ninguneo a la Comunitat Valenciana", ha asegurado.

"Ya sabéis cómo vivo mi ciudadanía de la Comunitat Valenciana", ha manifestado, y ha añadido: "Soy valenciano porque soy alicantino, que parece difícil de entender para alguno. Soy español porque soy valenciano y es mi manera de ser español".

También ha criticado las propuestas de suprimir las diputaciones, y ha defendido las provincias argumentando que la Comunitat es "cada vez más fuerte cuando tiene unas provincias fuertes".

El presidente del PPCV ha concluido su discurso apelando al "espacio de encuentro" que, a su juicio, constituye el PP en el conjunto de la sociedad y ha apelado a "los que van a volver al partido, los que aún no saben que nos van a votar, los que ni siquiera saben que van a trabajar con nosotros". Por ello, ha asegurado que "si las ideas son buenas para la Comunitat Valenciana" las apoyarán "vengan de donde vengan". "No somos el fin, somos el instrumento", ha agregado.

"QUERIDA ISABEL, GRACIAS POR TODO"

Mazón también ha tenido palabras para su antecesora, la expresidenta del PPCV, Isabel Bonig, que ha acudido al Congreso. "Querida Isabel, gracias por todo", le ha dicho, y ha arrancado un aplauso a la exlíder 'popular'.

Así, le ha agradecido la "fuerza" que hereda de su gestión y "la mejor defensora durante todo este tiempo" del PP. "No voy a cambiar nada de lo que me sienta orgulloso, y esto es tu gestión, que nos ha traído hasta aquí", ha manifestado y le ha dicho: "Nos tienes aquí para lo que quieras". Posteriromente, el auditorio se ha puesto en pie para aplaudir a Bonig.

ORGANIGRAMA

Mazón tendrá como secretaria general a María José Catalá; la vicesecretaría de Organización la ocupará Juan Francisco Pérez Llorca; la de Empleo y Emprendimiento, Salomé Pradas; la de Política Social, Elena Bastidas; la de Ecología y Desarrollo, Elena Albalat; la de Agricultura, Agua y Pesca, Ernesto Fernández; la de Territorio, Comunitat y Cultura, María José Ferrer; la de Derechos Civiles, Vicent Todolí; la de Innovación y Comunicación, Héctor Folgado y la de Acción Electoral, Macarena Montesinos.

Adoración Llop presidirá el Comité Electoral y Juan Giner será el secretario; Eduardo Dolón presidirá el Comité de Garantías, con Fernando de Rosa de vicepresidente y Vicente Ibor de secretario; Susana Camarero coordinará el Código Social y Nacho Villajos, el Código Verde. Los vocales del presidente serán Alejandro Font de Mora, Fernando Giner y José Manuel García Margallo. Luis Barcala presidirá el Consejo de Alcaldes. La defensora del afiliado será Adriana Hernández Massoti.

Los cargos que ha nombrado Mazón incluyen a representantes 'populares' en el Congreso y Senado, como la diputada Macarena Montesinos o los senadores Pablo Ruz y Fernando de Rosa. También hay una amplia representación municipalista, con alcaldes y portavoces municipales, y dos diputadas del grupo en Corts: María José Catalá y Elena Bastidas.