Carlos Mazón a favor de que se compense a la Comunidad Valenciana por la deuda

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se han reunido en el Palau de la Generalitat. En dicha reunión, han hablado del soterramiento de las vías de Serrería, el Museo interactivo de las Fallas en Correos serán proyectos comunes y la agilización de las licencias de las nuevas viviendas. Posteriormente han atendido a los medios, donde la posible negociación entre el Gobierno y los partidos independentistas y la exigencia de una compensación de la deuda valenciana han sido los temas más recurrentes.

La posible negociación entre el Gobierno y los partidos independentistas.

Mazón ha querido mostrarse positivo ante los rumores, aunque ha asegurado que tiene pocos motivos para confíar que sea “una serpiente de verano”. “Solo los rumores de otro pacto me dan pavor y me provocan indignación”, manifiesta. Ha sido tajante, “no vamos a tolerar que haya negociaciones en el cuarto oscuro del separatismo frente a los demás”. En caso de que los rumores sean ciertos, el presidente de la Generalitat, asegura que tendrán una respuesta contundente de la sociedad valenciana y de la Generalitat Valenciana.

“Solo los rumores de otro pacto me dan pavor y me provocan indignación”

Mazón espera una compensación de la deuda valenciana

Esta mañana ha saltado el rumor: El gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha criticado una posible condonación de la Comunitat Valenciana. El síndic de Compromís en el parlamento autonómico, Joan Baldoví, ha calificado de "lamentable" que Mazón "calle ante los ataques de Ayuso a la condonación de la deuda histórica, una reclamación histórica de la sociedad civil valenciana avalada por los expertos en financiación autonómica".

“En el marco de la compensación y del nuevo sistema de financiación ningún paso atrás”

Carlos Mazón ha aclarado que está a favor de que se compense a la Comunidad Valenciana. “La situación económica valenciana es excepcional, ya que la Comunidad Valenciana lleva siendo durante años la peor financiada”, ha argumentado. Carlos Mazón ha asegurado que no puede haber una solución del nuevo modelo de financiación que no incluya “la compensación del tiempo y los recursos perdidos para la Comunidad Valenciana”. No ha querido detallar cómo será la compensación, pero califica de "irrenunciable" la reestructuración de la deuda y del sistema de financiación remarcando el "amplio consenso social".