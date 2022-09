Carlos Mazón en COPE: "Los anuncios de Puig son más humo fiscal que otra cosa"

El presidente del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha pasado por los micrófonos de COPE València para analizar el discurso y los anuncios del Presidente del Consell, Ximo Puig, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad. Unos anuncios, que a juicio de Mazón, son "vender humo fiscal más que otra cosa", puesto que "no hace ni 7 días, Puig dijo que había que multar a quienes bajaran los impuestos" además de "no haber concretado las propuestas".

Comparando las propuestas anunciadas hoy en la Comunidad Valenciana con las planteadas por los líderes populares, Isabel Díaz Ayuso y Juan Manuel Moreno Bonilla, Carlos Mazón ha recordado que su partido en esta comunidad, ya presentó su modelo fiscal "hace 9 meses, antes que sus compañeros de partido". Un modelo que considera "que impuestos como el de sucesiones o el de patrimonio no tienen sentido".

El presidente del PP en la Comunidad Valenciana vaticina que los ciudadanos "se mostrarán decepcionados cuando más pronto que tarde pueda ver que esta bajada fiscal no es cierta al ver que nuestros bolsillos no vayan más desahogados" y lamenta que Puig no sea consciente de lo que habla al anunciar que se va a "beneficiar a quienes tengan una renta de menos de 10.000 euros porque la realidad es que ellos no tributan".

Carlos Mazón pide rigor a Puig y sostiene que "No se puede pedir solidaridad mientras se hace caja con la inflación". A su juicio, este cambio de timón se debe "al pánico electoral".

Con respecto a la situación judicial de Mónica Oltra, Mazón sigue sin entender por qué no se ha pedido perdón todavía a la menor abusada. Considera que existe una doble vara de medir puesto que "pusieron la valla muy alta para las demás y ahora quieren bajarla para poder saltarla".