Carlos Herrera: "Twitter es un arma de confrontación, si quieren saber mi opinión que me escuchen en COPE"

El programa de COPE Valencia, Trending COPE, presentado por Remedios Cervantes charla con Carlos Herrera sobre cómo utiliza las redes sociales y cuál es su visión sobre las mismas. El presentador tiene claro que es más de Instagram porque "es más amable, más variado y más policromático. Yo puedo seguir las aventuras de cualquiera o las canciones que le gustan al subirlas en stories por ejemplo". El conductor de Herrera en COPE afirma además que "Twitter es más seco".

Al comunicador lo que menos le gusta de las redes sociales es "la violencia gratuita que tienen algunos, que solo utilizan las redes para desfogarse." Por contra resalta positivamente "la inmediatez y el contacto con la gente, incluso poder encontrar gente que había perdido años atrás, sobre todo en Facebook."

Si no me gusta un bar no lo publico, es no lo hago

La primera publicación en Instagram de Herrera fue una botella de vino y a partir de ahí se ha centrado en el ocio. A colación de esto defiende que él lo que busca es publicar lo que le gusta; un pasiaje, una población, un restaurante o una botella de vino. Lo que no hace son publicaciones negativas ya que es consciente de que la gente tiene derecho a equivocarse; "si no me gusta un bar no lo publico, es no lo hago. Yo no engaño, hay que ser fiel a una cierta calidad".

286.000 personas componen la legión de seguidores que tiene el presentador y es consciente de que sus publicaciones son principalmente gastronómicas ya que él lo que no iba a hacer es publicar actualidad u opiniones. "Si quieren saber mi opinión que me escuchen en COPE".

UN CONFINAMIENTO FUTBOLERO

Durante el confinamiento que se inició el pasado marzo Carlos Herrera comenzó a subir diariamente una foto suya con diferentes camisetas de equipos de fútbol. "Cambié la comida por el fútbol porque el confinamiento es muy aburrido. Un día se me ocurrió subir una publicación con una camiseta histórica del Cádiz y ahí empezó todo".

"Me puse las cuatro o cinco que tenía en casa y entonces, diferentes equipos, tanto humildes como grandes, comenzaron a decirme que me enviaban la equipación. Al final no me salía día por camiseta y había veces que me tenía que poner diferentes camisetas en un mismo día".