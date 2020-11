Carlos Herrera: "las sociedades libres son las que tienen un periodismo libre"

Carlos Herrera ironiza en el programa Trending COPE sobre el uso de las redes sociales y sobre qué le falta todavía por hacer en ellas. "Exhibir mi cuerpo no, porque no lo tengo ya para exhibirlo pero me gustaría subir algún vídeo de mi juventud desatada; el problema es que en mi juventud no había móviles que grabaran, pero alguno tengo. Lo malo es que tengo que editarlo, prepararlo y subirlo y no es tan fácil".

Bloquear me gusta mucho

Herrera recuerda que en el año 1985 presentaba informativos y de eso "tengo grabaciones pero lo que hago si quiero enviarlo es ponerlo en el televisor y lo grabo con el móvil. Lo hago manual."

Respecto a lo que más se le atraganta de las redes sociales Carlos Herrera insiste que es la ira que muchos escupen en ellas, pero destaca que lo contrarresta bloqueando a esas personas. "Bloquear me gusta mucho", afirma el comunicador.

En twitter tiene casi 700.000 seguidores y muy pocos tweets dedicados a la política. Hecho curioso que destaca la presentadora Remedios Cervantes y que el Herrera ataja diciendo que él opina de política en la radio que "para eso me contratan".

Con un caldo q envasa @QiqeDacosta tú has de ser hábil y preparar este arrolito pic.twitter.com/HF1PdJ3sQq — carlos herrera (@carlosherreracr) October 18, 2020

TIK TOK

Herrera cree que esta red social le pilla "un poco fuera de onda. Yo lo máximo que hago es grabar cómo se hace un arroz con habichuelas" y no cree que "esto en Tik Tok triunfe mucho".

LA COMUNICACIÓN Y LAS REDES SOCIALES

El presentador de Herrera en COPE tiene claro que "difícilmente una noticia la subiré a las redes sociales. Hay muchos creadores de opinión que lanzan mensajes en ellas, les sigo y les leo, pero yo me nutro de los medios de comunicación habituales".

Al hilo de este tema, Cervantes le ha preguntado por el futuro del periodismo. "Las sociedades libres son las que tienen un periodismo libre, si no, no lo son. Eso sí, el periodismo libre también tiene unas normas y unas reglas. En la medida en la que el paso del tiempo aligere esas normas habrá mucho ruido pero el ruido no es información. El ruido es ruido".

Me preocupa un poco que las nuevas generaciones no se hagan con fórmulas que el periodismo ha querido respetar para sí mismo desde el inicio de los tiempos.