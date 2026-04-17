Carlos Celada, el joven genio valenciano que se cuela en la élite mundial de la física y que representará a España en Colombia

Celada: "La esencia es el razonamiento, como el problema sobre la oscilación de un tren por sus ruedas cilíndricas"

El estudiante valenciano Carlos Celada de 2º de Bachillerato del Centro Educativo Gençana se ha consolidado como uno de los cinco mejores estudiantes de física de toda España tras su brillante participación en la Olimpiada Española de Física, celebrada en Zaragoza. Este logro le ha otorgado un pase para representar a España en la fase internacional, que tendrá lugar en Bucaramanga (Colombia) del 4 al 12 de julio.

La física real no está en los libros

Celada tiene una visión crítica sobre cómo se enseña esta materia. Considera que la física de bachiller no se corresponde con la que se evalúa en las olimpiadas o en la carrera, donde lo importante no es memorizar. “No es apréndete la fórmula y aplícamela, es deriva tú la fórmula a partir de tus conocimientos de física y de tu intuición también”, explica.

Se trata de derivar la fórmula a partir de tus conocimientos de física y de tu intuición también" Carlos Celada Estudiante

Para él, la verdadera esencia de esta ciencia es el razonamiento, como en un problema que le plantearon sobre la oscilación de un tren por sus ruedas cilíndricas. Su pasión por la lógica le viene desde principios de la ESO, cuando empezó a competir en olimpiadas como la Al-Khwarizmi. “Me parece muy bonito precisamente por eso, porque es todo muy lógico, muy muy racional”, afirma sobre su amor por la física.

Foto de los clasificados para la prueba internacional en Colombia

Un futuro entre la física y las matemáticas

El joven talento agradece el apoyo recibido, destacando el papel fundamental de su profesora de física, María Luisa, del colegio Gençana, así como el de sus padres. Ahora, mientras se prepara para la PAU en junio, su objetivo es claro: entrar en el doble grado de Física y Matemáticas en la Universidad de Valencia.

Aunque afronta la competición internacional en Colombia con humildad y sin expectativas de puesto, Celada tiene una certeza. “Sé que me lo voy a pasar muy bien. Eso no es algo que espere, es un hecho que sé que va a pasar”, asegura con entusiasmo.