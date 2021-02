Cargas de los antidisturbios acaban con los altercados en Valencia por el arresto del rapero Pablo Hasel

Unidades antidisturbios de la Policía Nacional tuvieron que cargar anoche en plena plaza del Ayuntamiento de València contra decenas de radicales que, tras una concentración sin incidentes en solidaridad con el rapero Pablo Hasel en LLeida, detenido ayer por varios delitos, intentaban volcar contenedores en la zona.

Según la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, la concentración de apoyo al rapero encarcelado había sido comunicada por el colectivo independentista Arran para las 19 horas de ayer en la Plaza del Ayuntamiento, participaron más de 500 personas, y no se registró en ella ningún incidente.

Entre aplausos, canciones del rapero arrestado y gritos, los participantes secundaban así las movilizaciones convocadas en varias ciudades tras el arresto ayer del rapero Pablo Hasel, encerrado desde el lunes en el rectorado de la Universitat de Lleida (UdL) junto a un grupo de personas para evitar ser detenido y tener que cumplir la pena de prisión a la que le condenó la Audiencia Nacional.

Este grupo se congregó con distancia de seguridad entre los participantes, algunos ataviados con máscaras valencianas en las que se leía la frase 'llibertat exp' y una raya roja.

Durante la protesta, se corearon mensajes como "esto es una mafia"; "lo llaman democracia y no lo es, es una dictadura y lo sabéis"; "Hasél, amigo, València está contigo"; "Llibertat presos polítics" y "València es antifeixista". Algunos manifestantes escribieron con tiza en el suelo 'libertad PH' y exhibieron una pancarta con el lema 'sense llibertat no hi ha democràcia'.

Sin embargo, posteriormente varias personas intentaron volcar contenedores, por lo que las unidades antidisturbios tuvieron que actuar, con apoyo de un helicóptero. Se produjeron varias cargas por la zona de la plaza del Ayuntamiento y la calle Barcas, y se vivieron momentos de tensión. Al menos seis de los alborotadores fueron identificados por la Policía Nacional que mantuvo un importante despliegue hasta bien entrada la noche .