El caos de la Renta para los damnificados por la dana: "Ni los técnicos de Hacienda saben cómo declarar las ayudas"

La campaña de la Renta 2025 ha comenzado con una dificultad añadida para los damnificados por la dana en l'Horta Sud. Según ha denunciado Elizabeth González, vicepresidenta de la asociación de damnificados, en el programa 'Mediodía COPE Más Valencia', existe una enorme confusión y falta de información sobre cómo tributan las ayudas recibidas, lo que les expone a cometer errores y sufrir penalizaciones por parte de Hacienda.

Confusión hasta en la propia Hacienda

El principal problema, según González, es que "ni los propios técnicos de Hacienda lo tienen claro, tienen discrepancias". En teoría, las ayudas a viviendas y vehículos de administraciones estatales y de la Generalitat estarían exentas, pero otras subvenciones para vehículos sí tendrían que declararse. A esto se suman otras ayudas a nivel particular que complican aún más el proceso.

Ni los propios técnicos de Hacienda lo tienen claro, tienen discrepancias" Elizabeth González Vicepresidenta de la asociación de damnificados por la dana L´horta Sud

Esta falta de claridad está provocando que muchos ciudadanos "hayan aceptado el borrador sin tener en cuenta nada de esto", desconociendo qué deben justificar y qué está exento. González advierte que esto les traerá "una penalización por no haber declarado y haber hecho las cosas como toca". La asociación reclama una estipulación detallada de lo que está exento y lo que no.

Llamamiento a la prudencia

Ante esta situación, la recomendación de la asociación es clara: "que esperen un poco a que esté todo claro, no acepten ningún borrador antes de hacer la declaración". La vicepresidenta lamenta que no se haya facilitado "algún teléfono de información o de oficina de atención al ciudadano" para guiar a los afectados en este trámite.

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El desconcierto se vio agravado por los fallos en la propia página web de la Agencia Tributaria durante los primeros días de la campaña, que dificultaron la aplicación de deducciones. "Esta información no ha llegado a los usuarios", critica González, por lo que muchos habrán confirmado borradores erróneos sin saberlo.

Un problema que aflora este año

Toda esta problemática se concentra en la declaración de este ejercicio porque "las ayudas empezaron a cobrar muy tarde", explica González. Además, recuerda que el origen de la situación no es un capricho, sino una necesidad imperiosa tras la tragedia.

Elizabeth González insiste en que los posibles errores en las declaraciones se deberán al "desconocimiento" y no a un "ánimo de defraudar a Hacienda". Finalmente, asegura que desde las asociaciones van a seguir luchando: "Continuaremos tanto al gobierno autonómico como al estatal exigiendo responsabilidades de todo tipo por todo lo que queda pendiente por hacer y no se está haciendo".