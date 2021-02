Cantó a Puig: "Sois élite progre no sabéis que pasa ahí fuera"

La intervención del líder de Ciudadanos en Les Corts, Toni Cantó, sorprendió ayer no solo por el contenido sino también por el tono, más vehemente y agresivo de lo que suele ser habitual en el síndico. Tal es así que la intervención se ha hecho viral en redes sociales.

Cantó comenzó su intervención en la sesión de control al President, recordando que hacía más de dos meses que no pisaba el parlamento valenciano para dar cuenta de la acción de gobierno. Hasta ahí todo dentro de la normalidad en un grupo que hace oposición al Gobierno. Pero la intensidad del discurso fue subiendo conforme Cantó avanzaba en su intervención.

Inútiles e impresentables

Cantó volvió a pedir al Presidente que cambiara de socios, e instaba al gobierno a dejar de pelearse como "chiquillos". Pero el líder de Ciudadanos daba un paso más y reclamó a Puig que lidere su gobierno "de una puñetera vez" y despida a los "inútiles". En este punto, el presidente de la cámara ha llamado la atención a Cantó y ha pedido no recurrir a adjetivos como "inútiles" porque se falta al respeto.

Pero Cantó lejos de bajar el tono, lo fue subiendo cada vez más. Así recordaba al Consell que mientras la sociedad valenciana "está en la ruina ustedes se pelean entre si", humildad y trabajo, señores del Botànic".

"No nos vendan motos, no nos hablen de infraestructuras del futuro cuando se les vuela el hospital de campaña, no nos hablen de vacunas masivas cuando no han vacunado a todo el personal, un juez les ha obligado a vacunar a los médicos de la privada porque son unos dogmáticos y no quieren vacunarles", les recriminaba el diputado.

La sociedad valenciana sufre lo peor de la pandemia mientras la élite proge que la gobierna se dedica a:



Pedir un Amazon público

Contratar una jueza chavista

Cuestionar la democracia española mientras no condenan las agresiones en la campaña catalana..



¡Son unos impresentables! pic.twitter.com/4HV7McfYbj — Toni Cantó (@Tonicanto1) February 11, 2021

A continuación Cantó centró su discurso en las acciones de Compromís y Podemos. "Mientras tanto, ustedes a lo suyo. Podemos coloca a una juez chavista en su conselleria con 43.000 euros al año para el señor Dalmau, ¿para que nos va a servir en plena pandemia? ¿va a ser su niñera al estilo de los Marqueses de Galapagar? preguntaba Cantó ironizando sobre la polémica que rodea al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias.

Pero el síndico de Ciudadanos no se quedaba ahí y siguió avanzando en su discurso y sus acusaciones a los socios de gobierno de Puig. "No es la única ocurrencia. Compromís habla de cerrar la central nuclear de Cofrentes. ¿En que narices están pensando? En la oposición decían que iban a bajar la factura de la luz y está más alta que nunca". "Son unos inútiles populistas" añadía ante el silencio y la sorpresa de todo el hemiciclo.

Hablan de ley electoral ahora, de verdad es lo que necesitan los valencianos, cambiar la ley electoral? Preguntaba Cantó a la bancada del gobierno.

Se dedican hacer el ridículo, hablan de chorradas, de farmacéuticas públicas, de un amazon público, si no saben hacer la "o" con un canuto. El colmo de todo es el señor Baldoví (diputado nacional por Compromís) hablando de la semana laboral de 4 días, son unos impresentables" lamentaba Cantó. "Los currantes de este país, los autónomos, van a tener que trabajar siete días a la semana, día y noche para salir de la crisis en la que ustedes se han metido. Élite progre, eso es lo que son. no saben lo que pasa ahi fuera", añadía.

Un discurso que no dejo indiferente a nadie, por la dureza de las palabras y los descalificativos que utilizó el Síndico de ciudadanos. El President Puig le pidió, sin éxito, que retirara las palabras, y uno de los aludidos, Compromís, tacho el discurso de "fascista"