El campus de Berklee en València da la bienvenida a 289 estudiantes de 39 países

El campus de Berklee en València ha recibido esta semana a 290 estudiantes procedentes de 39 países entre los que se cuentan EEUU, México, Argentina, Jordania, Líbano, China, Singapur, Malasia, Australia, Ghana o Uganda. Además, habrá un total de nueve españoles, cinco de ellos estudiantes de máster.

En su octavo año académico, el cuerpo estudiantil estará compuesto por 150 estudiantes de máster y 139 estudiantes universitarios, que llegan a Valencia a través de los programas de intercambio Berklee Study Abroad y First Year Abroad. Este último permite a los estudiantes de Berklee Boston cursar parte de sus estudios en el campus de la escuela en València.

Durante este nuevo curso Berklee Valencia ofrecerá una gran variedad de conciertos gratuitos y abiertos al público general a través del ciclo 'Un Lago de Conciertos' o el festival 'Musaico', en colaboración con la Ciutat de les Arts i les Ciències; 'Concerts a la Fundació' con Fundación Bancaja; Discover-i o Synesthesia.

Además, este año Berklee incluirá parte de sus actividades anuales en la programación de Les Arts, fruto de un acuerdo de colaboración entre ambas entidades.

El campus ofrece cuatro programas de máster de alta especialización: Music Production, Technology and Innovation, Contemporary Performance (Production Concentration), Scoring for Film, Television and Video Games, y Global Entertainment and Music Business. Este año se ha incrementado en cerca de un 40% el importe destinado a becas para los estudiantes de estos programas, superando los 1,4 millones de dólares.

El campus de Berklee en València cuenta con la última tecnología y es el lugar idóneo para aquellos que desean desarrollar una carrera internacional en la industria de la música o el entretenimiento. Situado en la Ciutat de les Arts i les Ciències, ofrece a sus estudiantes unas instalaciones innovadoras y el conocimiento y experiencia de su cuerpo docente para desarrollar su potencial como futuros profesionales y líderes en la industria.