Camps: "Oltra debería estar fuera del gobierno o ante un juez dando explicaciones"

Francisco Camps, ex presidente de la Generalitat Valenciana ha querido defenderse de las acusaciones que ha realizado hoy Monica Oltra al hacerlo responsable de lo que la consellera de Igualdad considera una "cacería de la extrema derecha" en relación al proceso judicial abierto para investigar la gestión de la conselleria en el caso de los abusos a una menor tutelada y por los que fue condenado el ex marido de la consellera.

Oltra en concreto ha mostrado desde su escaño en les Corts una foto en la que aparecen Camps, Seguí y De Rosa en la estación de Atocha.

Al respecto la vicepresidenta ha recordado que Camps nombró al hermano de Alberto de Rosa, Fernando de Rosa, como conseller de Justicia, así como que Ribera Salud ha perdido "ingresos millonarios" por la reversión a gestión pública de departamentos sanitarios en los últimos años, y que la hermana de ambos es Carmen de Rosa, la presidenta del Ateneo Mercantil donde se organizó un acto con la presencia de Teresa, la menor que denunció los abusos de su exmarido. "Unan los puntos", ha dicho.

Camps, en los micrófonos de COPE Valencia ha asegurado que le sorprende que Oltra, que tanto criticó el aforamiento, no renuncie ahora a él para sentarse ante el juez. También el ex presidente de la Generalitat se ha preguntado por qué la vicepresidenta del gobierno valenciano no dimite, ante una situación tan grave como es la de ocultar o obstruir el proceso cuando se investigaban los hechos por los que ha sido condenado su ex marido.

¿Por qué no dimite o aplica la doctrina que durante años aplicó contra compañeros míos del PP o contra mí mismo? ¿Por qué no pide la dimisión del presidente Puig por tener a su hermano investigado por recibir subvenciones de la Generalitat?

Para Francisco Camps, los argumentos y la fotografía exhibida hoy en el parlamento valenciano por parte de Mónica Oltra son para tratar de desviar la atención porque sabe que ahora mismo debería estar o fuera del gobierno o hablando ante el juez, como tantas veces ha pedido.

"Oltra sabe que ya está imputada, porque el juez instructor pide su imputación porque hay una instrucción realizada y el juez ha parado cuando aparece su nombre. Ella sabe que está imputada, que el TSJ la tiene que imputar" ha añadido.

Pero el ex president de la Generalitat también ha cuestionado por qué la Abogacía de la Generalitat no está personada en estas dos causas. Al respecto ha pedido formalmente a la Abogacía de la Generalitat valenciana que al igual que se han personado en las causas ligadas al PP, apliquen su mismo criterio y se personen en el TSJ para pedir la imputación de Oltra y tener acceso a la documentación y también en el juzgado que investiga al hermano del Presidente por las ayudas recibidas por la Generalitat, porque es dinero de la administración valenciana" ha insistido.

Más allá del recorrido judicial que puedan tener ambas causas, Francisco Camps asegura que politicamente es el final de gobierno nacionalista de la Comunitat. Lo sabe el Presidente Puig, lo sabe mónica Oltra y lo se yo"

"Los tres sabemos que esto es el fin, y por eso están nerviosos". Además Camps añade otro dato a tener en cuenta, "Compromís sin Oltra no existe, se creó en torno a Oltra que reunió diferentes corrientes, pero todo esto ha saltado por los aires, Morera no tiene liderazgo y Ribo ha terminado su etapa política".

Para Camps ante ese escenario y el futuro electoral asegura que el 100% de los votos de Compromís "no van a ir al PSPV, "como mucho podrá sumar aglutinar el 60% de los votos, y teniendo en cuenta que también sufrirá la abstención, el PSPV no obtendrá los votos suficientes para poder gobernar". Razones por las que el ex presidente valenciano baticinaque la próxima primavera habrá un gobierno del PP al frente de la Generalitat Valenciana" ha añadido.