La campaña electoral finaliza entre reveses judiciales para el tripartito y acuerdo parcial en el caso Blasco

Los partidos queman sus últimos cartuchos en la jornada final de la campaña electoral en la CV para el 26M. El PSPV-PSOE se trae esta tarde para cerrar campaña en Valencia a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que acompañará al president de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, y a la candidata socialista a la alcaldía de la capital valenciana, Sandra Gómez

Y eso sin descuidar a la patronal. La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) se reúne hoy con la candidata socialista al Parlamento Europeo Inmaculada Rodríguez-Piñero.

También estará el PP con la empresa. El comité ejecutivo de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) se reúne hoy con el candidato del PP al Parlamento Europeo Esteban González Pons.

Con todo, las últimas horas de la campaña van a estar marcadas por los reveses judiciales continuos del tripartito en materia de enseñanza, sobre todo en su acoso a la concertada. Ayer eran dos centros privados de FP en Valencia y Tavernes de Valldigna los que recuperaban por sentencia judicial las aulas concertadas que el conseller Vicent Marzá les retiró. Y hoy conocemos que el TSJCV le ha anulado al mismo conseller por primera vez la implantación de la jornada continua escolar, el horario lectivo de mañana, en dos colegios de Alicante. Desde el PP su portavoz en materia de enseñanza, Beatriz Gascó, exige por enésima vez responsabilidades políticas.

Horas antes de llegar a esta última jornada de campaña electoral, y aunque ya expulsado del PP, el ex conseller Rafael Blasco alcanzaba un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción en el caso del desvío de los fondos destinados a Cooperación. La fiscalía le rebaja la petición de pena de 16 años de prisión a tres años y medio después de que Blasco reconociera haber cometido los delitos de malversación, prevaricación y falsedad en documento mercantil por el desvío de cerca de 5 millones de euros que deberían haberse destinado a once proyectos de cooperación internacional entre 2009 y 2011, entre ellos la construcción de un hospital en Haití tras el terremoto que asoló el país en 2010. Además de admitir los delitos, Blasco ha aportado dos bienes inmuebles tasados en unos 800.000 euros con los que resarcir su responsabilidad civil. Pero como la Generalitat y la coordinadora de ONGs no han retirado sus acusaciones, habrá juicio, aunque sin las petición de penas solicitadas en principio por la fiscalía.