Caminar no es suficiente

Puede que nuestro entrenador nos rompa hoy alguna de las afirmaciones que siempre tomamos como ciertas cuando hablamos de tener una vida saludable e intentar estar en forma. Entre no tener ninguna actividad física y al menos caminar, siempre diremos que lo segundo es clave para nuestra salud, pero Isaac Tarín nos advierte de que, según para quién y sus circunstancias, simplemente caminar no basta. En Soifit lo tienen claro y apuestan por entrenamientos completos adaptados a cada necesidad, pero hoy nos centramos en caminar.

Partiendo de que no hay recetas generales para sentirse saludables y bien físicamente, hay que abandonar la idea de que se necesitan 10.000 pasos al día para estar en buena forma. Cada persona tiene unas necesidades y en eso hay que fijarse para elaborar un plan de distancia o de pasos al que le podamos sacar beneficio. Isaac nos recuerda que en materia deportiva, en la variedad está la virtud.

A nuestro cuerpo hay que sorprenderle y evitar que se acomode ante cualquier actividad, por eso nos hablaba la semana pasada de incorporar entrenamientos de fuerza que lo obliguen a adaptarse cada día y a reaccionar. Sí que hay que apuntar que caminar puede ser la actividad física más sencilla con la que iniciarnos en la práctica deportiva. Es asequible y muy agradable para comenzar, y cualquiera puede observar beneficios muy rápidamente cuando empieza. Ya en el primer mes de incorporar una caminata diaria a nuestra vida, se disfrutan beneficios. Esa es la clave, caminar ya “nos ha ganado para la causa”, ya nos hemos enganchado a sentirnos bien, ahora hay que proponerle a nuestro cuerpo nuevos retos, porque cuando después de un mes te has adaptado a ese ejercicio, ya no hay mejoras si no se cambia algo. Isaac Tarín nos recomienda no acomodarse en nuestro “camino” hacia una vida saludable.

Debemos modificar la forma en que damos esos paseos buscando huir de la rutina. Así podemos hacer cambios de ritmo, buscar zonas de cuesta y de pendiente, escalones o terrenos un poco más escarpados, hacer series con estos elementos... y por supuesto incorporar, si nos atrevemos, un poco de trabajo de fuerza (flexiones o sentadillas...) durante alguna parada. Efectivamente, se hace camino al andar, pero dirigiendo nuestros pasos a sorprender deportivamente a nuestro cuerpo.